Des années que les joueurs espèrent que Rockstar les surprendra. Mais 3 ans après sa sortie, et plusieurs déclarations le rappelant, il faut se faire une raison. Une extension à Red Dead Redemption II ne restera qu'un rêve. Tout pour Red Dead Online, qu'on vous dit depuis des lustres. Mais l'on peut toujours compter sur des développeurs amateurs pour nous faire plaisir. Surtout lorsqu'ils s'inspirent d'un DLC solo qui a fait ses preuves : le très mort-vivant Undead Nightmare. Jamais paru sur PC, forcément.

Cauchemar mort-vivant II

Un groupe de modders à mis en ligne il y a quelques jours Undead Nightmare II : Origins. À télécharger gratuitement sur nexxusmods, ce programme 350 Mo reprend les grandes lignes de la "suite" apocalyptique de Red Dead Redemption.

Les habitants ont incendié les villes pour tenter de tuer les morts-vivants, certains ont pris des hauteurs pour protéger leurs familles, tandis que d'autres ont péri dans les rues. Les propriétaires de magasins locaux ont fui ou se sont embarqués à l'intérieur pour se défendre contre les pillards, qui ont caché des fournitures dans toute la ville. La loi a de plus gros problèmes à régler. New Austin a été le plus durement touché, un petit nombre de morts errent toujours dans les cinq États, mais la loi le contrôle principalement… pour l'instant.

Pour résumer, grâce à Dick Hertz, Eki, SgtJoe et Bolmin, vous allez retourner dans la peau d'un John Marston décédé et arpenter l'Ouest américain sous un nouveau jour. Vraiment nouveau pour le coup, puisque l'ambiance a complètement changé. Que vous vous vous rendiez à Armadillo, Blackwater ou dans les plaines, le constat sera le même : la fin du monde est proche.

Un autre monde

Éclairé par une lune rouge et prise dans un épais brouillard, la région de New Austin est hors de contrôle. Les rues sont en feu, les maisons et ranchs barricadés... Et même les survivants peuvent devenir vos ennemis. Pour ne rien gâcher, le groupe de développeurs amateurs a aussi travaillé sur l'atmosphère sonore. Et c'est tout d'un coup moins enjoué.

Pour en profiter, il suffit de vous rendre sur cette page et suivre les instructions d'installation. Bonne chance, l'étranger.