Pokemon inspire toujours plus de jeux, Animal Crossing aussi. Sakumon s'inspire directement des deux exclusivités de Nintendo et va même piquer quelques idées du côté d'Activision avec ses Skylanders désormais disparus. Un jeu où l'on collectionne des créatures avec lesquelles on peut ensuite combattre et explorer certains environnements, mais qui pourtant sur le papier a tout pour faire bondir les joueurs puisqu'il coche toutes les cases de ce qui exaspère une bonne partie de la communauté. Et vous savez quoi ? C'est déjà un énorme succès.

Pokemon x Animal Crossing x Skylanders

Sakumon se présente comme un vrai petit Pokemon-like sur mobile où l'on peut collectionner ses petits monstres et les utiliser à nos côtés. Il y a même ici trois starters de type Plante, Feu et Eau, des combats et de l'exploration. Le jeu s'inspire également d'Animal Crossing avec la possibilité de personnaliser une île notamment. La particularité de ce jeu coloré, c'est surtout qu'il propose ses petits monstres en version physique sous la forme de statuette à collectionner. Il faut ensuite les scanner pour les retrouver en jeu sur mobile.

Sur Reddit, son créateur disait vouloir faire renaître un genre disparu depuis la fin de Skylander notament. Un mélange de collection de figurines bien réelles et de petits monstres numériques dont il était personnellement fan. C'est ainsi qu'est né Sakumon, un mélange de genres qui, espérons-le, n'attisera pas trop les foudres de Nintendo, réputé pour être intransigeant concernant tout ce qui ressemble d'un peu trop près à ses licences fétiches.

Un jeu gratuit, mais.... pas trop quand même

Ces figurines sont proposées dans des boîtes façon gacha, et il y a même une chance d'obtenir une forme chromatique de chaque créature. Évidemment, ces shiny sont extrêmement rares, ça va de soi. Sur le papier, il y a tout ce qu'il faut pour faire monter les joueurs dans les tours : gacha, jeu mobile… et pourtant la campagne Kickstarter a été un véritable carton puisque Sakumon a récolté plus de 140 000 $CA soit près de 87 000 €. Plusieurs packs étaient proposés pour participer au financement du jeu allant de 22 $ à plus de 1000 $ avec à chaque fois quelques bonus. Le jeu de base est quant à lui disponible gratuitement sur Android et iOS.

Désormais pour pouvoir mettre la main sur les précieuses figurines Sakumon et ainsi faire grandir sa collection sur le jeu, il faut passer par le site officiel qui propose des boîtes à 28,99 $ l'unité. Une sacrée somme mine de rien. Pour l'heure, le jeu n'en est qu'à ses balbutiements, tout juste sorti sur les plateformes de téléchargement et ne propose qu'une dizaine de créatures avec à chaque fois une variante rare, dite chromatique. Reste maintenant à voir comment évoluera ce petit pokemon-like qui devrait naturellement ajouter de nouvelles fonctionnalités et certainement de nouveaux petits monstres à collectionner à l'avenir.