Le reboot de Saints Row a écopé d'un long report mais ça ne signifie pas qu'il va se murer dans le silence jusqu'à l'été. Deep Silver et Volition annonce d'ailleurs un showcase "unique" sur une des composantes essentielles de la franchise.

Saints Row : des options de personnalisation en pagaille ?

Le GTA décomplexé Saints Row prépare son retour après cinq ans d'absence. Et pour sa nouvelle prise de parole, le jeu de Volition va nous exposer ses options de personnalisation au cours d'une présentation qui aura lieu le mercredi 20 avril à 21h. Customisation de notre personnage, des armes et véhicules, on devrait avoir une meilleure idée des ajouts de ce volet new-gen. Une personnalisation qui va passer à un tout autre niveau :

L’étendue de la personnalisation est la plus grande jamais atteinte à ce jour par Volition et la meilleure jamais vu ailleurs.

L'actrice Mica Burton sera responsable de ce showcase qui contiendra également un nouveau trailer, des interviews et d'autres informations.

Retour à un univers plus réaliste

Finis les E.T, ce nouveau volet déplace son action dans la ville de Santo Ileso, le plus grand terrain jamais créé pour la franchise. Le crime et les gangs reprendront ainsi leur place pour ce retour aux sources.

Vous incarnez le futur boss. Aux côtés de Neenah, de Kevin et d’Eli, vous formez les Saints et vous attaquez aux Panteros, aux Idoles et à Marshall en étendant votre empire dans les rues de Santo Ileso pour en prendre le contrôle. Dans le fond, Saints Row retrace l’histoire d’une start-up, sauf que les Saints opèrent dans le crime. Découvrez le meilleur et le plus étendu des terrains de jeu jamais créés. Le monde unique et tentaculaire de Santo Ileso sert de toile de fond à cet immense sandbox sauvage. Usez d’armes, de véhicules et de combinaisons ailées pour vous hisser au sommet au fil d’opérations à sensations fortes, d’aventures criminelles et de missions de gros calibre.

Saints Row sortira le 23 août 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Epic Games Store).