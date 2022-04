Si la conquête de territoires sera l'une des mécaniques de Saints Row, le studio Volition ne tournera pas le dos à la personnalisation de votre bande, vos véhicules, armes et de votre QG. Brian Traficante, directeur créatif sur le jeu, avait rappelé que c'était l'ADN de la série.

La personnalisation est l'un des éléments pour lesquels la licence est connu. Pas simplement au niveau des personnages, mais aussi des armes. Et dans SR 4, nous avions introduit la customisation des armes. C'est tellement ancré dans l'ADN que j'ai l'impression que s'il n'y a pas de personnalisation, c'est difficile de dire qu'il s'agit complètement d'un jeu Saints Row.

Saints Row : créez le personnage de vos rêves

Ce nouvel épisode ne va rien s'interdire et ira beaucoup loin dans les options disponibles pour façonner son héros. Il y en aura pour tous les goûts, des looks très classiques aux plus fantaisistes. Que vous choisissiez un homme, une femme ou une personne non genrée, vous pourrez personnaliser votre personnage des pieds à la tête. Littéralement.

Outre le sexe, il faudra définir votre carrure selon trois références (maigre, force, gros), comme dans Saints Row 4, ainsi que votre âge. Allez-vous opter pour un bel éphèbe ou un petit vieux qui sèmera le chaos en ville comme la grand-mère de Watch Dogs Legion ? À vous de voir.

Le choix des vêtements est lui aussi très large, d'autant que les boutiques comme Leather & Lace sont de retour. Comme d'habitude, vous pourrez vous endimancher ou faire "dans la sobriété" en arpentant les rues tels Adam et Eve, claquettes chaussettes aux pieds. D'ailleurs, ceux qui veulent jouer la carte de la nudité pourront ou non activer la censure, et ajuster la taille de l'appareil génital. Du Saints Row quoi !

Pour les plus pressés, il y aura huit personnages prédéfinis, modifiables bien entendu. Vous souhaitez ressembler à un habitant d'une autre planète ou un colosse d'argile ? C'est possible grâce aux différents types de peaux. Côté visage, c'est tout aussi vaste avec le choix dans la dentition, les yeux (injectés d'encre noire, façon reptile etc.) la couleur des sourcils, la forme des lèvres (normales, botoxées etc.), les cicatrices, tatouages/maquillage ou encore les traits pour des résultats étranges parfois... Bref, c'est réellement ultra complet, et votre corps pourra également accueillir des prothèses de bras et de jambes. Et si vous trouvez le temps de faire le mariole pendant les gunfights, pourquoi pas réaliser une danse de Fortnite ou vous déplacer comme sur la pointe des pieds "à la The Mask" grâce aux emotes.

Pimp My Ride at Jim Rob's

Évidemment, Volition ne vous laissera pas vagabonder dans l'open world de Santo Ileso sans véhicule. Là-dessus, les développeurs ont également mis le paquet. Au programme les traditionnels camions, motos, bateaux, jet-skis, avions, hélicoptères... et surtout un HOVERBOARD. Nom de Zeus ! On remercie déjà le studio pour ce beau cadeau, en espérant que la conduite soit fun.

Tous ces véhicules seront personnalisables en vous rendant au garage de Jim Rob's. Néons sous la voiture, pose de boucliers, de becquets et d'ailerons, jantes qui tournent, pneus taille basse etc. Du tuning conventionnel, mais nous sommes dans Saints Row. Vous pourrez par conséquent installer un coffre de toit, faire apparaître le moteur pour recréer la Dodge Charger de Dominic Toretto (Fast & Furious), voire modifier votre engin en bateau de pirate roulant. Encore une fois, ce ne sont que quelques exemples.

C'est tout ? Non, des kits spéciaux pourront être installés comme de la nitro, un équipement tout-terrain et un câble de remorquage pour accrocher des objets... y compris un bus et vous balader avec sur toute la carte. Enfin, la présentation a mentionné des "compétences signatures". Elles permettent par exemple de s'éjecter de sa voiture et de voler dans les airs en wingsuit, de broyer les pneus de vos ennemis (comme dans le film Grease avec la décapotable du gang des Scorpions), de traîner une boule en métal pour envoyer tout valdinguer...

Les armes et le QG d'opérations

La customisation des armes, introduites dans Saints Row 4, revient dans cet opus. Qu'il s'agisse d'une mitraillette ou d'un pistolet, chaque partie pourra être personnalisée avec des couleurs différentes. Pas de trace de la batte-gode, le "Pénétrateur" de Saints Row 3, mais Volition multiplie les clins d'œil à des œuvres de la pop culture. On trouvera donc le parapluie du Pingouin (Batman), l'étui guitare qui sert de lance-roquettes à Antonio Banderas dans Desperado, ou une pétoire tirant des confettis façon Harley Quinn. Mais vous pourrez également transformer des flingues en béquille ou, en os ou troquer un pistolet double contre deux doigts en mousse de supporters de football américain.

Toutes ces armes, véhicules et votre garde-robe seront accessibles depuis l'application de votre smartphone (en jeu), mais aussi dans votre QG. Une église... customisable. Vous pourrez y organiser vos crimes, à l'étage supérieur de la bâtisse, qui vous permettront de capturer des territoires.

Rediffusion du showcase du 20 avril 2022

Saints Row sera disponible le 23 août 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.