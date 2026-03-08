Un moment-clé serait-il sur le point de se jouer pour Saint Seiya ? Une chose est sûre, les fans vont avoir le droit à une très grosse annonce et on sait officiellement quand.

Il y a trois seulement, le manga Saint Seiya fêtait ses 40 ans d'existence. Véritable phénomène dans les années 1980 et 1990, il s'est fait plus discret ces dernières années, laissant le feu des projecteurs à de nouvelles générations de shōnen. Pour autant, le mythe est loin de s'être éteint et ceux qu'on appelle les « Chevaliers du Zodiaque » en France continuent de vivre de nouvelles aventures épiques sur papier et à l'écran. Dès lors, quand on apprend que quelque de neuf se prépare, l'ébullition est totale. Justement, on a la date de la prochaine grosse annonce.

Une surprise imminente pour Saint Seiya

Le mois de mars va être mouvementé pour les fans des Chevaliers du Zodiaque. En tout cas, les lectrices et lecteurs japonais auront le plaisir de découvrir les nouvelles pages de Saint Seiya Then dans le Weekly Shonen Champion. Nous entrerons alors dans la troisième partie, intitulée “La route vers le Royaume céleste”. Au programme semble se dessiner un affrontement d'ampleur entre les chevaliers de Bronze et les dieux de l'Olympe. Cet événement très attendu des fans ne serait toutefois pas la seule surprise à venir.

En effet, il a été officiellement dit qu'une grande annonce aura lieu pour Saint Seiya à la publication de Then 3. Dès lors, les spéculations vont bon train sur ce que cela concernerait. Si beaucoup d'internautes espèrent un remake du premier anime1, qui fêtera lui ses 40 ans cette année. Mais une autre hypothèse très probable se profile. La mangaka Teshirogi Shiori a déclaré sur son blog personnel qu'elle publierait 3 chapitres inédits des histoires courtes de The Lost Canvas. Cela s'accompagnerait-il d'une autre nouvelle pour la série ? Une reprise de l'anime ? Ce serait en tout cas le rêve de nombreux fans2.

Toujours est-il que nous n'aurons pas longtemps à attendre pour avoir le fin mot de cette histoire. En effet, la publication de Saint Seiya Then 3 est fixée au 12 mars 2026. C'est donc ce même jour qu'aura lieu la grande annonce tant attendue.

Les fans veulent la conclusion de l'anime Saint Seiya The Lost Canvas. © TMS Entertainment.