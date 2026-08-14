Une nouvelle polémique autour de l'usage de l'IA générative a éclaté dans le monde du jeu vidéo. Après quelques jours, le studio Saber répond à son ancienne employée.

À peine dévoilé, le jeu Rideshare Stimulator est déjà au cœur d'un scandale. Saber s'ajoute en effet à la liste des studios qui sont dans la sauce à cause de leur usage de l'intelligence artificielle (IA). En l'occurrence, il s'agit cette fois d'accusations de la part d'une ancienne scénariste qui dit avoir été littéralement remplacée par ChatGPT. Le patron de l'entreprise a finalement pris le temps de répondre pour démentir.

Saber nie tout remplacement de scénariste sur Rideshare...

Plus tôt cette semaine, l'ancienne scénariste principale de Saber Interactive, Stella Sacco, rapportait une histoire qui a de quoi donner des sueurs froides à tous ses confrères. Selon ses dires, le studio aurait progressivement remplacé son travail sur le jeu Rideshare Stimulator par des outils d'IA générative. Elle a depuis enrichi son témoignage en expliquant que son supérieur a tenté de repousser la pression de cadres qui voyaient dans les technologies comme ChatGPT « une excellente stratégie marketing »1.

Face au tollé de cette anecdote juste après l'annonce de Rideshare, Saber a donc tenu a clarifier la situation. Entendu par PC Gamer, le co-fondateur du studio russe, Matthew Karch, a assuré que « Ni Saber ni Unigine n'ont remplacé de scénaristes par l'IA sur Rideshare ou tout autre jeu ». Au contraire même semble-t-il, puisqu'il avance que cet effectif « a triplé depuis 2023 ».

L'histoire de Rideshare a entièrement été écrite par de vraies personnes. Matthew Karch, pour PC Gamer.

... mais s'en prend directement à son ancienne employée

Jusqu'ici, le message est clair et plutôt encourageant. Le souci, c'est que le patron de Saber est visiblement très irrité par les propos de son ancienne collaboratrice. Il a apporté une autre réponse au média This Week in Video Games dans laquelle il ne mâche pas ses mots.

« Stella qui ? » demande-t-il, avant de préciser qu'il a dû utiliser l'IA Claude pour cherche qui elle était car il ne l'a jamais rencontrée. Il lui reproche également d'avoir enfreint sa « clause de confidentialité ». Puis, il ajoute que l'ex-scénariste de Saber « a été remplacée par une personne plus talentueuse et licenciée pour diverses raisons quelques mois plus tard ». Il conclut enfin :

D'après ce que j'ai pu comprendre, elle aime la polémique encore plus que moi. Franchement, avec le recul, j'aurais été ravi de la remplacer par une IA. Matthew Karch, pour TWIV.

L'intéressée a réagi à son tour chez TWIV en accusant son ancien patron de s'en prendre à elle de cette manière « parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent que l'IA était utilisée dans le jeu ». Cette polémique chez Saber n'a donc pas fini de faire du bruit.