Un chef d'œuvre maudit du genre RPG qui avait marqué son époque il y a 22 ans pourrait revenir sous la forme d'un Remaster, d'après plusieurs leaks récents.

En 2004, le très ambitieux studio Troika Games, composé de véritables virtuoses du RPG de la fin des années 90/début 2000, avaient accouché dans la douleur et une tragique faillite de Vampire The Masquerade Bloodlines premier du nom, qui n'a rien à voir avec le malheureusement tout aussi maudit Bloodlines 2, victime aussi d'un développement dans la souffrance. Malgré un jeu clairement pas fini par manque de temps et d'argent, ce titre reste après tant d'année l'un des plus grands jeux de rôle vidéoludique de tous les temps, et la meilleure adaptation du jeu de rôle de White Wolf dont il s'inspire. Et, à en croire diverses rumeurs, il pourrait recevoir une cure de jouvence bienvenue via un Remaster.

Le mythique RPG Vampire The Masquerade Bloodlines bientôt remasterisé ?

22 ans plus tard, ce que beaucoup considèrent encore comme l'un des plus grands RPG de l'histoire, malgré un titre qui accuse sérieusement son âge et son état non fini même avec le patch non-officiel, pourrait donc avoir droit à un Remaster qui ciblerait tant le PC que les consoles modernes.

La rumeur vient d'abord de Reddit, qui a rapporté que le groupe de rock Genitorturers (dont des morceaux figurent sur la bande originale de Vampire The Masquerade Bloodlines) a évoqué un « remake » du célèbre RPG de vampires lors d’un récent concert. Le lendemain, le leaker Daimler_KKnD a affirmé que le titre mythique allait bénéficier d’une refonte moderne, tout en précisant qu’il s’agirait d’un « Remaster et non d’un Remake, avec quelques limitations ».

Développé par Troika Games, édité par Activision et sorti en 2004 uniquement sur PC, Vampire The Masquerade Bloodlines avait pour rappel comme folle ambition d'être un RPG dans le sens le plus pur du terme, une adaptation vidéoludique aussi fidèle que possible du jeu de rôle éponyme de White Wolf, où l'on pouvait incarner un vampire issu de différents clans, avec leurs compétences uniques et leurs propres façons d'interagir avec la Nuit de Los Angeles.

Le titre mélangeait donc phases d'enquête, de dialogues et combats à distance ou au corps-à-corps saupoudrés de pouvoirs vampiriques, en vue à la première ou troisième personne. Il aura toutefois fallu attendre qu'une communauté de passionnés reprenne ce RPG maudit et cassé en raison de la faillite de son studio pour vraiment le terminer via un « patch non-officiel » corrigeant tout ce qui pouvait l'être.

Qu'attendre de ce Remaster de Bloodlines premier du nom ?

Comme toujours, la notion de Remaster peut signifier beaucoup de choses. Il peut s'agir d'un simple lifting graphique HD du RPG culte, pour le rendre plus agréable à regarder sur des résolutions modernes. Il pourrait autrement s'agir d'une révision plus profonde des graphismes, avec en prime de nouvelles fonctionnalités ou améliorations de gameplay, à l'image de ce qu'a fait CD Projekt RED avec The Witcher 3 Remastered. Ce dernier cas de figure a clairement la faveur des fans, comme avance cet utilisateur de Reddit disant que « ça pourrait être énorme ».

À noter toutefois que, à part ce leak d'un potentiel Remaster du célèbre RPG Vampire The Masquerade Bloodlines, nous n'avons pour l'heure aucune information sur le studio en charge de cette remise au goût du jour, ou si Activision en reste l'éditeur. Il faudra donc attendre des données plus concrètes pour confirmer ou infirmer ces récentes révélations.

Source : Reddit