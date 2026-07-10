À l'instar d'un autre petit RPG en monde ouvert pas très connu du nom de The Elder Scrolls 6 annoncé il y a 8 ans, celui qui nous intéresse avait toutefois eu le bon goût de présenter une séquence de gameplay sur PS4 (mais très probablement scriptée et largement embellie par ordinateur), qui avait asséné une claque magistrale. Depuis, Crimson Desert, qui partage avec cette présentation vieille de 8 ans de nombreux points communs, a fait parler de lui. Comme en réaction, le président du studio derrière le titre qui nous intéresse a récemment confirmé que leur propre projet heroic fantasy ambitieux est toujours bien vivant.

Un nouveau RPG en monde ouvert ambitieux se réveille d'une torpeur de 8 ans

En réalité, le RPG dont il est question ici avait fait l'objet d'une première annonce en 2016, soit 10 ans plus tôt, avant de présenter la séquence de gameplay qui avait asséné une claque magistrale en 2018, en qualité d'exclusivité PS4. Une démo devait arriver en 2019, mais n'a jamais vu la lumière du jour. Ensuite, son studio a reparlé de son jeu en 2021, mais comme à demi-mot. Cinq ans plus tard, Koichi Watanabe, président de CyGames, a donc remis sur le tapis ce fameux RPG si nébuleux, nom de code Project Awakening.

Dans une interview du dernier numéro de Famitsu, Watanabe a en effet confirmé que ce fameux RPG en monde ouvert qu'est Project Awakening est toujours bel et bien en développement. Interrogé sur l'état actuel du jeu après son impressionnante présentation remontant à 2018, il a répondu : « Si vous vous demandez : "Est-ce exactement la même chose ?", je dirais que c’est un peu différent. L’orientation générale reste sensiblement la même, mais au fil du développement, nous avons continué à peaufiner le projet en ajoutant de nouveaux éléments ici et là, en nous disant : "Ajoutons quelque chose de nouveau dans ce genre-là". Chaque membre de l'équipe travaille au quotidien avec la conviction réelle que les choses se mettent en place ».

Un réveil qui risque d'être tardif et avec d'importants changements

En 8 ans, beaucoup d'eau a en effet coulé sous les ponts, et tant Project Awakening que les attentes autour d'un RPG en monde ouvert ont évolué au fil du temps. Récemment, la sortie du jeu d'action-aventure dans le gigantesque monde ouvert de Pywell de Pearl Abyss, nom de code Crimson Desert, a peut-être donné une nouvelle orientation dans la manière de présenter un monde ouvert. Toujours est-il que CyGames entend bien donner vie à son propre RPG ambitieux en la personne de Project Awakening, entre autres projets dans les cartons. Il faudra toutefois repasser plus tard pour savoir quand exactement il sortira.

Source : Famitsu