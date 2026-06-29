Bien que comprenant de nombreuses sous-catégories plus ou moins populaire, le genre RPG au sens large a connu un second souffle salutaire avec des titres acclamés comme les GOTY 2023 et 2025 que sont Baldur's Gate 3 des belges de Larian et Clair Obscur Expedition 33 des français de Sandfall Interactive (soit respectivement des CRPG et « JRPG » à l'occidentale). À tel point que, selon un vétéran d'un autre grand studio des « Role Playing Games » à l'occidentale, cela pourrait motiver d'autres studios à suivre l'éclatant exemple de ces deux titres d'exception.

Baldur's Gate 3 et Clair Obscur ont fait une réussite critique pavant la voie pour les RPG qui viendront après

Outre Larian qui a largement fait ses preuves avant Baldur's Gate 3 avec l'exceptionnelle série de RPG Divinity Original Sin, Sandfall Interactive a frappé un très grand coup avec Clair Obscur, son premier jeu qui a, à l'instar des jeux ATLUS comme Persona et Metaphor ReFantazio, fait renouer les combats au tour par tour typiques des JRPG avec le grand public. Selon Chris Parker, vétéran d'Obsidian, réputé comme l'un des tous meilleurs studios spécialisés dans les RPG occidentaux, et actuellement directeur de Grounded 2, de tels exemples sont ce dont le genre a besoin pour revenir à la mode.

« Parfois, le genre semble un peu fatigué ou avoir besoin d'un petit coup de neuf, mais il suffit d'une nouveauté [à savoir notamment Baldur's Gate 3 et Clair Obscur; NDLR] pour me rappeler que les RPG sont aujourd'hui tout aussi vivants et passionnants qu'ils l'ont toujours été ». a-t-il déclaré dans une interview auprès de GamesRadar+, n'oubliant pas également de mentionner Avowed et The Outer Worlds 2, les deux derniers RPG en date de chez Obsidian, « très amusants et de belles expériences » d'après lui, sans qu'ils soient évidemment aussi marquants que les titres de Larian et Sandfall.

« Je pense que les RPG continueront d'évoluer et d'être incroyables, et ce, de manières très différentes, comme Disco Elysium et autres jeux de cet acabit, vous voyez ? J'ai donc une confiance totale en ce genreet je serai toujours là pour encourager mes confrères à en créer. Je sais qu'il y a encore matière à faire évoluer le genre et j'ai hâte de voir ce que notre studio ou d'autres nouveaux venus feront à l'avenir dans le domaine ». Au vu des RPG extrêmement prometteurs qui se profilent, comme The Blood of Dawnwalker ou Exodus, entre tant d'autres exemples, gageons en effet que le genre a un très bel avenir devant lui.

Source : GamesRadar+