Quand les vétérans de Naughty Dog, BioWare et Bethesda monte un studio, le résultat est un RPG bac à sable avec un contexte plutôt original. Un projet à surveiller.

Les AAA sont-ils vraiment l'El Dorado pour les développeurs ? Pourtant, des projets plus modestes, qui laissent plus de place à l'originalité, sont parfois plus tentants. En tout cas, c'est ce qui semble avoir motivé plusieurs anciens de gros studios, dont Naughty Dog, Bethesda et BioWare, a avoir tout quitté pour lancer leur propre structure et se lancer dans la conception d'un RPG pas comme les autres.

Naughty Dog, Bethesda et BioWare se baladent en forêt dans ce nouveau RPG

Laissée tomber les blockbusters spectaculaires qui regorgent d'effets dignes des productions hollywoodiennes. Plusieurs développeurs issus de studios parmi les plus grands du secteurs, ont décidé repartir de zéro pour se lancer dans un RPG d'une tout autre envergure. Ainsi, la petite équipe de NEARstudios rassemble une dizaine de personnes, dont :

Jason Richardson , actuel game director de NEAR studios, ancien gameplay designer de BioWare (Mass Effect Andromeda) et ex systems designer chez Bethesda (Fallout 76 et Starfield) ;

, actuel game director de NEAR studios, ancien gameplay designer de BioWare (Mass Effect Andromeda) et ex systems designer chez Bethesda (Fallout 76 et Starfield) ; Heather Cerlan , artiste en effets spéciaux passée par Naughty Dog pour The Last of Us ;

, artiste en effets spéciaux passée par Naughty Dog pour The Last of Us ; Bruce Nesmith, game designer remarqué pour son travail sur les RPG de Bethesda (licences The Elder Scrolls et Fallout).

Ensemble, ils buchent alors sur la construction d'un RPG sandbox du nom de Hawthorn. L'idée est de proposer une aventure dans un monde inspiré « des contes de fées européens de l'époque victorienne ». Mais ne vous attendez à incarner un preu chevalier ou un mage divin. Au lieu de cela, NEAR veut vous mettre dans la peau « d'animaux anthropomorphes des années 80 et 90 ». En somme, c'est un peu comme si vous étiez plongé dans un livre pour enfant comme Pierre Lapin ou Allice au pays des merveilles.

Hawthorn vous donnera alors pour mission de contribuer à la vie d'un petit village peuplé d'animaux. En tant que RPG, un tas de mécaniques de personnalisation seront au rendez-vous. Le housing a notamment été mis en avant par NEARstudios. L'aspect social aura également une place de choix dans l'expérience. Mais attendez-vous aussi à une bonne dose d'aventure, avec tout un monde à explorer et des quêtes à remplir.

Les anciens de Naughty Dog, Bethesda et BioWare ont décidé de faire financer leur projet via une campagne Kickstarter, close en juin 2025. Elle compte 5 397 contributrices et contributeurs, pour une somme récoltée qui dépasse les 450 000 dollars, soit plus du double des 200 000 espérés. Pour l'heure, Hawthorn est toujours en développement. Mais vous pouvez déjà vous faire une idée du concept via sa démo gratuite mise en avant à l'occasion du Steam Next Fest.