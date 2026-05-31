Si beaucoup trouvent les Souls-like impitoyables, il n'en est rien par rapport à ce RPG extrêmement niche, mais qui se révèle pourtant un énorme carton.

Il existe assez peu de RPG aussi exigeants que les Souls-like, mais Elden Ring a su prouver que même de tels titres intimidants peuvent devenir d'énormes succès commerciaux. Le titre qui nous intéresse ici est encore plus impitoyable et cryptique dans ses mécaniques et son univers que le pire des jeux de FromSoftware, et il a pourtant récemment dépassé un seuil symbolique que plusieurs jeux AAA rêveraient d'atteindre.

Un RPG de niche horriblement difficile a séduit plusieurs millions de joueurs masochistes

Outre les Souls-like, un autre genre au départ de niche qui a connu un joli succès est celui des jeux de survie. Mais que donnerait un RPG qui mélange l'opacité et l'exigence indécente du pire des Souls-like à un jeu de survie abominablement difficile d'accès, où la moindre erreur peut causer une mort atroce pour son avatar qui n'est au départ qu'une misérable victime de plus ? Cela donne un titre sorti en 2018, toujours exclusif au PC, qui s'intitule Kenshi.

Huit ans après sa sortie, ce RPG de survie proprement impitoyable a grâce au bouche à oreilles connu son petit succès et fait son petit bonhomme de chemin, au point d'avoir récemment, comme annoncé par son studio Lo-Fi Games, dépassé le seuil très symbolique des 3 millions de copies vendues. Malgré un degré d'exigence qui fait pâlir de nombreux jeux que beaucoup considèrent comme absurdement difficiles et des graphismes à peu près aussi horribles que le monde postapocalyptique qu'il dépeint, ce titre a pourtant réussi à séduire des millions de joueurs à travers le monde.

Kenshi est assurément un RPG sur lequel on a envie de s'attarder pour celles et ceux désireux de lui donner sa chance. La profondeur de son monde ouvert dévasté est vertigineuse, qu'on peut parcourir seul avec avec son équipe de survivants, tout cela étant entièrement modulable. Si d'aventure un RPG qui va clairement mettre vos nerfs à l'épreuve vous intrigue, sachez qu'il est actuellement à -72% sur Steam, soit 7,55 euros au lieu de 26,99 euros, et ce jusqu'au 1er juin 2026.

Source : Steam