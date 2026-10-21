Il y a les Clair Obscur Expedition 33 et les Persona qui font la part belle aux RPG au tour par tour, de la nostalgie revitalisée en HD-2D comme FF Resonance, et puis il y a Eternal Anima, un nouveau jeu de grands noms de Final Fantasy, qui se situe entre les deux. Avec des vétérans de Chrono Trigger, Kingdom Hearts ou encore FF7 aux commandes, le jeu a naturellement de quoi attirer l’attention des amateurs de RPG japonais.

Eternal Anima, le nouveau RPG de légendes de Final Fantasy

Attendu le 4 mars 2027 sur PC, Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series, réunit un casting de développeurs exceptionnel, particulièrement alléchant pour les amateurs de JRPG. Derrière le jeu de Marvelous, on retrouve Katsuhisa Higuchi, indissociable des premiers Final Fantasy et de Chrono Trigger, Kazushige Nojima plume associée à FF7, FF8, FFX ou encore Kingdom Hearts, ou encore Keisuke Makino, ayant travaillé sur Persona 5 et Metaphor ReFantazio. Autant dire que le jeu devrait parler aux nostalgiques des RPG japonais. L’histoire suit Wade, un homme capable de découvrir les souvenirs d’un objet simplement en le touchant. Dans son monde, la vérité sur le passé est devenue taboue, alors que l’Anima, l’énergie vitale de la planète (coucou Final Fantasy 7), s’épuise sous l’effet de l’exploitation des ressources naturelles. Les quatre continents qui composaient autrefois ce monde ont été engloutis par les océans et la civilisation s’accroche désormais à une île flottante. Devenu paria après s’être opposé aux dirigeants, Wade part explorer ce passé interdit pour tenter de modifier le cours de l’histoire.

C'est quoi le gameplay d'Eternal Anima ?

Côté gameplay, Eternal Anima ne devrait pas dépayser les habitués de Final Fantasy et des JRPG traditionnels. Combats au tour par tour avec une frise chronologique pour mieux anticiper l’ordre des actions, l’exploitation des faiblesses des ennemis pour les choquer et retarder leurs attaques, ou encore un système de boost permettant de renforcer ses offensives… On devrait clairement être en terrain connu. Petite particularité, cette frise dévoile également les attaques que les adversaires s’apprêtent à lancer et les dégâts prévus. Les premiers retours sur le système de combat sont globalement encourageants, notamment sur la dimension stratégique. Avec Eternal Anima, les vétérans de Final Fantasy et Chrono Trigger entendent donc trouver un juste équilibre entre hommage aux classiques et personnalité propre. Reste à voir si cette réunion de talents saura dépasser le cadre de la nostalgie. Réponse le 4 mars 2027.

Source : Marvelous