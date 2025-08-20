Il se passe beaucoup de choses autour de la licence Prince of Persia. Depuis son lancement en 1989, elle continue de faire des petits. Or, même si elle a connu un temps de repos important dans les années 2010, elle enchaîne désormais les propositions, et des propositions qui tendent à convaincre aussi bien la critique que le public. C'est pourquoi la grande annonce d'Ubisoft qui vient tout juste de tomber va faire des heureux.

Prince of Persia fait enfin l'annonce attendue

Après avoir boudé le Summer Game Fest au début de l'été, Ubisoft répond présent pour l'édition 2025 de la Gamescom. Après l'Opening Night Live d'hier soir, les conférences se succèdent déjà à un rythme régulier. Cela dit, l'éditeur français a opté pour un rendez-vous de choix afin de donner des nouvelles d'un jeu Prince of Persia qui est déjà adoré par beaucoup.

Ainsi, à l'occasion du premier Broadcast Xbox de cette Gamescom, Ubisoft s'est offert un long temps de présentation pour le très apprécié The Rogue Prince of Persia. Nous avions bien une petite idée que le jeu se montrerait cette semaine en raison des derniers leaks et de l'actualité brûlante qui l'entoure. En effet, l'éditeur français avait annoncé en juin dernier une sortie prochaine sur console pour un titre qui est longtemps resté en early access sur PC.

Or, Ubisoft avait plus d'un tour dans son sac ! L'éditeur n'est pas seulement venu parler de The Rogue Prince of Persia, il avait aussi une très grosse annonce à faire : le jeu est disponible dès maintenant sur PS5 et Xbox Series ! Il arrivera même plus tard cette année sur Nintendo Switch 1 et 2. Voilà une très bonne nouvelle pour ce titre encore discret qui ne manque pourtant pas d'atouts, d'autant plus après son dernier gros patch. Entre plateforme, combat frénétique et roguelike, ce titre pourrait bien être l'un des nouveaux incontournables de 2025.