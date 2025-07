Une fois de plus, du hardware est victime de leaks. Chaque fois qu'une console est en préparation, elle n'y coupe pas : des informations capitales aux yeux des consommateurs sont révélées officieusement. Mais, dans le cas de la future Xbox Portable, la source est on ne peut plus inattendue.

Prévoyez le budget dès maintenant pour la Xbox Portable d'Asus

Après des mois et des mois de rumeurs autour de la fameuse Xbox Portable en préparation, le voile a enfin été levé sur le projet à l'occasion du Summer Game Fest. Ou, devrait-on dire, sur le projet qui va abouter. Car Microsoft aurait bien eu pour ambition de produire sa propre machine nomade. Cependant, c'est finalement la ROG Xbox Ally qui a été présentée au grand public.

En effet, la console portable de Microsoft aurait été abandonnée au profit d'une ROG Ally d'Asus proposant une interface Xbox. Passé la mauvaise nouvelle — qui reste à l'état de rumeur pour le moment —, les premiers détails sur la machine qui arrive, elle, concrètement, sont plutôt alléchants. Le constructeur proposera deux modèles différents, standard et X, mais tous deux puissants malgré tout, doté en plus d'une belle RAM.

Reste cependant quelques points à éclaircir autour du ROG Xbox Ally, notamment son prix. Celui-ci a déjà été victime de leaks en juin dernier et ça recommence en juillet. Mais, cette fois, c'est directement Asus qui aurait laissé échapper l'information. De fait, à l'occasion d'une recherche sur Google, les stores du fabricant auraient vendu la mèche. On pouvait voir deux tarifications via le revendeur MacMan.

Ainsi, les premières fuites de prix semblent se confirmer. Le modèle X, plus performant, serait bien proposé à 899 €. C'est un sacré coût, au-dessus de la concurrence première qu'est le Steam Deck OLED 1To, à 679,99 €. Du côté du modèle standard, le ROG Xbox Ally blanc, ne serait qu'à 599 €. On serait alors plus proche de la console de Valve 512 Go à 569,99 €. Ce serait 100 € plus cher que ce qu'annonçait le précédent leak. Néanmoins, c'est une alternative un peu plus abordable.

Dans tous les cas, à ce prix, la réflexion peut se permettre. Le grand public verra notamment la différence avec la Nintendo Switch 2 à 449,99 €. Mais, les connaisseurs en recherche d'un PC consolisé pourraient être intéressés par ce ROG Xbox Ally. Reste à voir si les tarifs seront un frein à l'achat.

© Capture d'écran de 3DJuegos.