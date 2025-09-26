Ce n’est désormais plus un secret : les consoles chez Xbox, c’est compliqué. En effet, l’éditeur américain a beau séduire les joueurs grâce à de généreux services tels que le Game Pass, le Cloud Gaming ou le Xbox Play Anywhere, côté hardware, en revanche, la bataille face à PlayStation et Nintendo semble définitivement perdue. En tout cas pour ce qui concerne les Xbox Series. Et pourtant, cela n'empêche tout de même pas Microsoft de se lancer dans de nouveaux projets, à l’instar des ROG Xbox Ally… et de leur prix exorbitant.

Le prix des ROG Xbox Ally officialisé, ça pique

Car oui, après de nombreuses semaines de rumeurs et de spéculations, l’information a finalement été officialisée par le constructeur. Pour vous procurer une ROG Xbox Ally, il vous en coûtera donc la coquette somme de 599.99€ pour le modèle de base, tandis que le modèle supérieur, baptisé ROG Xbox Ally X, est quant à lui affiché au tarif de 899.99€. Autant dire qu’il ne s’agira donc pas de consoles très accessibles pour le grand public, qui s’indignait déjà du prix de la PS5 Pro et de la Nintendo Switch 2 auparavant.

Mais dans ce cas, à qui s’adresseront ces consoles portables ? Aux amoureux hardcore du jeu vidéo, sans aucun doute. Ou en tout cas à ceux qui aspirent à accéder à leur bibliothèque de jeux où qu’ils se trouvent, qu’il s’agisse de productions Xbox ou non. Car c’est bien là le principal argument des ROG Xbox Ally : permettre aux utilisateurs de retrouver l’intégralité de leurs jeux Xbox, en plus de pouvoir bénéficier d’un accès au catalogue du Game Pass ou d’autres boutiques en ligne telles que Steam, l’Epic Games Store, GOG, et plus encore.

« L’un des objectifs majeurs de la Xbox Ally était de proposer une expérience Xbox authentique, tenue dans le creux de la main » explique Microsoft, tout en précisant que chaque version combine « le meilleur du matériel ASUS, la flexibilité de Windows, et une expérience Xbox accessible ». Mais cela suffira-t-il à permettra à ces consoles de trouver leur public ? Réponse à partir du 16 octobre, date à partir de laquelle les ROG Xbox Ally seront officiellement disponibles. En attendant, les précommandes sont désormais ouvertes.

Source : Xbox Wire