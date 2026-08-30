Pokemon Vents & Vagues ne sont pas attendus avant 2027 et il va y avoir de la concurrence. De plus en plus de pokemon-like ambitieux sont en train de voir le jour comme Aniimo, ou encore DokeV prochainement. Morefun Studio a lui aussi décidé de sortir le sien en mars dernier, mais uniquement en Asie pour le moment, et c'est un immense carton avec plus de 15 millions de joueurs. Le jeu gratuit Roco Kingdom a finalement annoncé qu'il arrivait par chez nous très prochainement. S'il n'a pas encore de date de sortie définitive pour sa version 1.0, il s'est tout de même offert un passage à la Gamescom 2026 pour nous annoncer qu'il arrivait bel et bien en octobre avec une bêta.

Roco Kingdom, un gros concurrent gratuit de pokemon arrive enfin en France

Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, et pourtant, la licence est un carton en Chine depuis près de 16 ans maintenant. Roco Kingdom, le dernier-né de la franchise, est resté cantonné à la Chine jusqu'ici. Pourtant, on ne parle pas d'un petit jeu timide, mais d'un vrai succès qui a déjà cartonné en Chine. Lancé en Chine le 26 mars dernier, Roco Kingdom a attiré plusieurs millions de joueurs en quelques heures seulement, et cartonne toujours aujourd'hui.

Roco Kingdom nous envoie dans un monde fantasy coloré et rondouillard où il faudra collectionner de nombreuses petites créatures explorant un vaste monde ouvert. Il en existe plusieurs centaines de types différents comme pokemon, et dotés d'évolutions ou de formes variées. Le jeu est jouable seul ou en multijoueur et offre tout un tas d'activités annexes comme des cours de magie, du housing, un peu de gestion de ferme, et même des combats. Le tout en monde ouvert, en free-to-play et en cross-platform. Roco Kingdom arrivera chez nous le 27 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Mobile avec une bêta fermée. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant en passant par le site officiel.