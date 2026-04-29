Outre GTA et Red Dead Redemption, Rocsktar Games pourrait ressortir une de ses autres licences des cartons après 15 ans. En tout cas, il y a des plans en coulisses.

Aujourd'hui marque le dernier jour de la convention iicon à Las Vegas. Plusieurs grands noms de la tech étaient présents, y compris des acteurs du marché vidéoludique. Ça a été l'occasion d'entendre plusieurs déclarations prometteuses, y compris du côté de chez Rockstar Games. Et si, après GTA 6, la firme étoilée faisait enfin revenir une licence qui a quasiment disparu depuis 15 ans ?

Rockstar préparerait des surprises en coulisses

Quand on pense à Rockstar, les premiers jeux qui viennent en tête sont généralement des GTA ou Red Dead Redemption. Il faut dire que cela fait des années que la firme tourne presque exclusivement avec ces deux franchises. Pourtant, elle ne manque pas de titres dans son catalogue, certains bénéficiant même d'une aura toujours vivace dans le cœur des fans.

Justement, il ne serait pas impossible que Rockstar fasse revenir une licence délaissée depuis bien longtemps. Vous vous rappelez peut-être LA Noire ? Jeu d'enquête sorti en 2011, il avait su séduire par son ambiance 1940s et musique jazz. Malgré une certaine rigidité, le gameplay avait également le mérite d'innover, notamment par le soin accordé aux expressions faciales.

Seulement, 15 ans plus tard, LA Noire n'a jamais eu droit de suite. Le jeu n'a pourtant pas été totalement oublié par Rockstar. En 2017, un portage sortait sur Nintendo Switch en 2017, ainsi qu'une version VR. Mais rien de plus. Du moins, pour le moment. Car le temps de renfiler l'imper pourrait être venu.

Durant l'iicon, les médias ont eu l'opportunité d'échanger avec Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, soit la maison-mère de Rockstar Game. En l'occurrence, il lui a été demandé si LA Noire pourrait faire son retour. Sa réponse est claire : « Oui ». Au moins, il n'y est pas allé pas par quatre chemins. Cela dit, il a tout de même nuancé :

On ne sait jamais. En bref, nous envisageons à l'avenir de faire quelque chose de l'ensemble de nos propriétés intellectuelles. Mais nous n'avons rien à annoncer pour le moment. Strauss Zelnick, durant l'iicon.