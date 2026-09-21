À l’approche de la sortie de GTA 6, Rockstar Games met à jour les règles du modding sur ses jeux et cela suscite déjà de vives inquiétudes auprès de la communauté du studio.

Après 13 ans de bons et loyaux services, GTA 5 va enfin pouvoir tirer sa révérence. Le 19 novembre 2026, Rockstar Games va en effet officiellement donner vie au très attendu GTA 6, que toute l’industrie attend fiévreusement depuis de longues années maintenant. Et bien que l’excitation soit naturellement à son comble, des inquiétudes commencent tout de même à émerger quant à l’avenir du modding sur ce nouvel opus. Et on comprend pourquoi à la vue des nouvelles règlementations partagées par la firme étoilée, qui sont on ne peut plus strictes.

Rockstar durcit les règles du modding sur ses jeux

Partagées sur le site officiel de Rockstar le 10 septembre dernier, cette nouvelle liste de règles vise à mieux encadrer la création de contenus personnalisés de la part des joueurs sur des titres comme GTA et Red Dead Redemption, où la communauté a maintes fois prouvé son talent comme son investissement. GTA 5 et ses nombreux mods, notamment pour tout ce qui touche au RP sur GTA Online, est là pour en témoigner. Mais à l’aube de la sortie de GTA 6, l’heure est venue pour le studio de durcir les règles.

« Afin de préserver un espace ludique, créatif et accueillant pour les joueurs et les créateurs de contenu, nous invitons chacun à garder à l’esprit les points suivants : • Respectez nos jeux. Rockstar Games créé des univers, des personnages et des histoires uniques, qui constituent la continuité officielle de nos jeux. Comme tous les créateurs, nous avons le droit de fixer des limites quant à la manière dont les autres peuvent utiliser nos jeux et notre marque. • Ne portez pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Rockstar Games ou de tiers. • Ne portez pas préjudice à la communauté des créateurs. Nous ne soutenons pas les mods qui exploitent ou nuisent aux autres joueurs. • Ne vous livrez pas à une monétisation non autorisée ou abusive. La Plateforme de création de Rockstar est la plateforme sous licence exclusive permettant à notre communauté de monétiser ses mods. Sauf autorisation expresse via la Plateforme de création officielle de Rockstar, toute création de mods doit rester strictement non commerciale. » Rockstar Games

Certains points inquiètent déjà la communauté de GTA 6

Des revendications tout à fait logiques et cohérentes, donc, qui suscitent toutefois quelques inquiétudes chez les moddeurs quand on rentre davantage dans les détails. Car comme souligné par certains internautes sur les réseaux sociaux, quelques-unes de ces règles risquent sans doute de compliquer la tâche aux créateurs de contenu sur GTA 6. Sont notamment pointés du doigt les points suivants :

Ne pas prolonger ni modifier les intrigues, scénarios, missions, personnages officiels de Rockstar Games, ni tout autre élément de notre continuité établie.

Ne pas créer de mods transposant dans un titre les cartes, lieux, personnages, intrigues, ressources de jeu ou autres éléments de propriété intellectuelle issus d'un autre titre Rockstar Games.

Le modding en multijoueur est limité à la plateforme de création officielle sous licence de Rockstar Games, ou à tout autre cadre faisant l'objet d'une licence accordée directement par Rockstar Games.

Ne pas créer, partager ni utiliser de menus de triche ou tout autre logiciel interférant avec les services multijoueur ou en ligne officiels de Rockstar Games, ou avec sa plateforme de création sous licence.

L'utilisation d'éléments protégés relevant de la propriété intellectuelle d'un tiers : illustrations, personnages, musiques, photographies, jeux, publicités, marques ou logos, lieux réels, etc. dans votre mod est interdite.

Ne pas modifier ni réutiliser les performances vocales issues d'un jeu publié par Rockstar Games. Ne pas utiliser la voix, l'image ou l'apparence d'une personne réelle sans autorisation écrite.

« Donc qu’est-ce qu’on peut modder ? »

Des points qui, aux yeux de certains, risquent fortement de limiter la créativité des moddeurs, qui sont pourtant considérés comme l’un des moteurs du succès de GTA 5 durant toutes ces années. « Donc qu’est-ce qu’on peut modder dans les jeux de Rockstar finalement ? », s’interroge un internaute, circonspect. « Ils auraient pu dire : ‘Ne moddez pas nos jeux’, et ça aurait eu tout autant de sens que ce long pavé », affirme un autre.

« En gros, ils ne veulent pas que les fans créent quelque chose de meilleur que ce qu’ils sont capables de faire eux-mêmes, car cela pourrait faire concurrence à leurs propriétés intellectuelles officielles », déplore un troisième. « Ils veulent un contrôle total sur le contenu, l’écosystème et chaque centime qu’ils peuvent en tirer. Avant, Rockstar était cool. Maintenant, ils sont tout simplement nuls », conclut-il.

Les mods, grande source de salut pour GTA 5

Bien sûr, si l’arrivée de toutes ces règles fait naturellement débat auprès d’une partie de la communauté, cela reste un problème auxquels ne seront pas confrontés le plus commun des joueurs sur GTA 6. Car même si GTA 5 n’aurait sans doute pas eu une telle longévité – ni même une telle réputation – sans l’implication des fans avec GTA RP, le fait est que beaucoup n’ont pas eu besoin de cela pour s’amuser sur le titre, tant au niveau de sa campagne que de GTA Online. Et nul doute, d’ailleurs, que Rockstar en aura probablement tiré des leçons.

Car bien qu’il ne soit pas encore question pour le studio de parler d’une quelconque nouvelle version de son mode multijoueur pour le moment, on sait déjà de source sûre que celui-ci est en cours de développement et qu’il devrait commencer à faire parler de lui après la sortie de GTA 6. Soit probablement dans le courant de l’année 2027. Et connaissant Rockstar, on peut déjà s’attendre à ce que celui-ci arrive sous une forme encore plus riche et plus complète qu’auparavant, sans doute inspiré par certaines des créations de fans sur GTA 5.

Source : Rockstar Games