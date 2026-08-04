Tout le monde n'est pas GTA, et ces développeurs de Rockstar ont visiblement souffert de vivre dans l'ombre du géant au point que leur jeu a tout simplement été annulé, et ce même si la licence est encore culte pour beaucoup de fans.

Si l'on vous dit Rockstar, vous pensez certainement à GTA ou encore à Red Dead Redemption. Pourtant il n'y a pas que ces jeux chez Rockstar, il y avait aussi Midnight Club, un jeu de voiture culte pour beaucoup de joueurs dont le dernier jeu a été annulé brusquement, et on sait désormais pourquoi.

La licence Midnight Club est morte un ancien développeur explique pourquoi

Interrogé par Insider Gaming, l'ex-développeur de Rockstar San Diego est revenu sur l'affaire Midnight Club 5, l'épisode annulé qui aura scellé le sort de la licence à tout jamais. Dans les années 2000, Midnight Club était une licence forte, qui arrivait à tenir tête aux deux ténors du genre arcade de l'époque qu'étaient Need for Speed et Burnout. Mais malgré un franc succès, des retours positifs et même des données engageantes qui prouvent que les joueurs répondaient présent, la licence s'est éteinte.

Pour Kris Roberts, ancien concepteur senior chez Rockstar qui a notamment travaillé sur la licence Midnight Club, c'est un amoncellement de petites choses qui ont conduit à la mort de la licence : des retards pour Midnight Club 4 Los Angeles, des divergences créatives, mais aussi une mésentente entre les studios de San Diego et New York. « Je pense que c'était peut-être le cœur du problème [les retards et les conflits entre les studios], mais il y avait aussi le contrôle créatif » a expliqué Roberts.

Rockstar n'en avait visiblement que pour GTA, « c'était difficile »

Les relations entre les deux pôles de Rockstar se sont petit à petit érodées et ont fini par tourner au conflit, malgré le succès de la série Midnight Club. « Nous avions le sentiment que, dans n'importe quel autre studio, Midnight Club était un jeu solide. » affirme Roberts, pourtant aux yeux de Rockstar New York ce n'était visiblement pas suffisant. « On avait l'impression qu'on ne recevait jamais les éloges ni l'accueil qu'on méritait […] Du point de vue de New York, c'était : "Vous n'êtes pas GTA". Quand on est le vilain petit canard, même si on fait du bon travail, que l'on a une réputation à l'international, on est quand même traités comme des moins que rien. C'était difficile. »

Midnight Club 5 ne verra jamais le jour, le jeu a définitivement été annulé

Vivre dans l'ombre d'un géant comme GTA a été une expérience très difficile selon Roberts, qui a quitté le navire alors que Midnight Club 5 était en développement. Le jeu devait se dérouler à Londres ou une ville similaire, mais l'ambiance générale, et les relations entre Rockstar San Diego et New York se sont dégradées au point de provoquer l'annulation pure et simple du jeu.

« Quand je suis parti, l'équipe principale continuait de développer un jeu Midnight Club. Je crois même qu'ils avaient quelques villes en prototype ; je me souviens d'une carte de Londres ou quelque chose comme ça. Ils avaient fait énormément d'efforts et avaient vraiment commencé un Midnight Club 5, ou quel que soit le nom qu'ils allaient lui donner, mais ça n'a pas duré, et tout a été annulé. » témoigne Kris Roberts.

Un retour possible pour la licence Midnight Club de Rockstar ?

Depuis, la série est complètement au point mort. Rockstar s'est depuis concentré presque essentiellement sur GTA et Red Dead Redemption, en plus des expériences en ligne de ces derniers. Le prochain jeu majeur n'est autre que GTA 6, à venir en novembre 2026. Midnight Club semble quant à elle définitivement enterrée, pourtant, avec la disparition de Burnout et Need for Speed, il y aurait bien une place à prendre.