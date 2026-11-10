Les 13 ans d'attente pour Grand Theft Auto VI pourrait être une dernière fois où les joueurs patientent aussi longtemps. Take-Two est confiant pour une sortie plus rapprochée d'un potentiel GTA 7 et pourquoi pas d'un Red Dead Redemption 3 s'il devait voir le jour.

L'expérience GTA 6 aura permis aux équipes de Rockstar de gagner en efficacité. Strauss Zelnick, le PDG de la maison-mère Take-Two, se confie sur les temps de développements pour les futurs jeux de la firme étoilée. À ses yeux, les temps d'attente pour le public ne devrait plus être aussi long grâce aux avancées technologiques. Et si les potentiels GTA 7 et Red Dead Redemption 3 arrivaient dans moins de dix ans ?

Rockstar Games développera ses jeux plus vite après Grand Theft Auto 6

Déjà à la mi-octobre, le journaliste Jason Schreier avait parlé des coulisses de développement de GTA 6 à travers un long reportage publié chez Bloomberg. Les dirigeants de Rockstar North lui avaient notamment expliqué que le jeu constitué une base solide permettant à la firme étoilée de produire plus vite. Que ce soit GTA 7, Red Dead Redemption 3 ou un autre titre, ils ont assuré que le prochain jeu ne prendrait pas 8 ans à sortir.

L'un des points essentiels qui va permettre à Rockstar de gagner en rapidité, ce sont les avancées techniques. Toujours dans ce reportage, Phil Hooker co-responsable du développement au sein de la firme étoilée, expliquait notamment que le moteur Rage avait fait un bond en avant. Plus globalement, les équipes ont se sont elles-mêmes perfectionnés tout comme leurs outils. Autant d'éléments pour espérer un éventuel GTA 7 dans un avenir plus proche qu'on ne le croit.

Dans une interview accordée à IGN, Strauss Zelnick a lui aussi donné confiance. Le patron de Take-Two avance que « la nature et le rythme de production des contenus autour de [leurs] franchises iconiques, notamment GTA, évolueront de manière spectaculaire au cours de la prochaine décennie ». Il ajoute que cela est particulièrement motivé par l'envie de sa société et de Rockstar Games à rester à la hauteur et à « maintenir l'engagement des consommateurs après le lancement ».

Strauss Zelnick.

Quand sortiront GTA 7 et Red Dead Redemption 3 s'ils sont officialisés ?

Forcément, il est un peu tôt pour que ni Strauss Zelnick ni les équipes de Rockstar mentionnent ouvertement un GTA 7, voire un Red Dead Redemption 3. Toutefois, le patron de Take-Two appuie sur la licence Grand Theft Auto. Dès lors, on peut s'attendre à avoir du nouveau de ce côté assez rapidement. On pense tout spécialement au Online, qu'on espère voir arriver en 2027 au plus tôt.

Quant à de nouveaux épisodes des grandes franchises de Rockstar, le calendrier reste encore opaque. Néanmoins, on peut se dire que s'il doit y avoir un GTA 7, il a des chances de ne pas vous faire patienter 13 ans cette fois. À moins que la firme étoilée ne donne la priorité à d'autres projets entre temps. Beaucoup espèrent un Red Dead Redemption 3, qui était sorti d'ailleurs seulement 5 ans après Grand Theft Auto V. Alors, pourquoi pas un nouveau jeu Rocsktar d'ici à 2030 ?