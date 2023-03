Le phénomène Rocket League, qui mélange foot et course, continue son petit bonhomme de chemin. Vous allez d'ailleurs avoir une raison de relancer le jeu sous peu.

Qu'attendre de la saison 10 de Rocket League ?

La saison de 10 de Rocket League sera disponible le mercredi 8 mars 2023 à 17h00 (heure française), comme annoncé par le studio Psyonix. Pour ce lancement, les développeurs ajoutent une Volkswagen Golf II GTI qui aura la même hitbox que l'Octane, la voiture bleue et rapide emblématique du jeu. Un bolide qui sera déblocable sans attendre pour tous les possesseurs du Rocket Pass Premium. Une Golf GTI RLE pourra aussi être déverrouillée mais il faudra cette fois avancer dans le pass pour l'obtenir.

Un peu léger et c'est pourquoi d'autres nouveautés font leur apparition avec tout d'abord l'annonce d'un nouvel événement « axé sur la voiture » prévu dans les prochains mois, et une variante d'Arène « Deadeye Canyon » (Oasis). Lorsqu'elle sera en ligne, la saison 10 de Rocket League proposera également un « Compteur d'attente moyen » pour les listes de lecture afin de voir le temps estimé pour trouver et se lancer dans un match online. Une fonctionnalité qui se substitue aux indications de Peuplement « Bon », « Excellent » et « Incroyable ».

Crédits : Psyonix.

Encore plus de récompenses pour les joueurs

Peu après le 8 mars, les amateurs de Rocket League pourront réclamer les récompenses compétitives de la saison 9. Et bien évidemment, la saison 10 aura ses propres rétributions pour les tournois compétitifs.

Outre sa collaboration avec Fortnite l'année dernière, Rocket League a fait l'actu début 2023 pour la triche qui impacte le jeu. Des joueurs ont eu recours à des bots très évolués créés par l'IA dans les modes compétitifs. Une façon de faire qui a ruiné les classements mondiaux. Les développeurs sont en train de réfléchir à une solution efficace, mais en attendant, ils ont pris la décision la plus simple de bannir purement et simplement tous les comptes qui se sont amusés à casser Rocket League.