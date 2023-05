Incontournable pour des millions de joueurs, Rocket League va peut-être le devenir encore plus avec cette belle collaboration prévue d'ici la fin de semaine.

La saison 10 est en cours

Depuis le 8 mars 2023, Rocket League a entamé sa saison 10. Une nouvelle saison qui a ajouté la Volkswagen Golf II GTI, un bolide puissant qui profite de la même hitbox que l'Octane. LA voiture bleue du jeu connue de tous. Un véhicule accessible pour tout le monde avec cependant une disponibilité immédiate pour les détenteurs du Rocket Pass Premium. Pour les autres, eh bien il va falloir gravir débloquer les divers paliers du pass avant de pouvoir apprivoiser la bête.

En plus de la GOLF II GTI, Rocket League a accueilli une version différente d'Arène « Deadeye Canyon » et une nouvelle fonctionnalité : le Compteur d'attente moyen. Une alternative aux indications de « Peuplement ». Cela permet, d'un coup d'œil, de voir le temps estimé pour dénicher et entrer dans une partie. Fin avril, le jeu a aussi reçu une mise à jour 2.27 pour inaugurer le nouvel événement Drive Days disponible jusqu'au 10 mai prochain.

Faites rugir vos moteurs et bouclez votre ceinture : un tout nouvel événement Rocket League débarque. Drive Days est notre initiative la plus déjantée qui soit où vous pourrez gagner la nouvelle voiture Redline GRATUITEMENT en relevant les défis dans le jeu ! Mais ce n'est pas tout, parcourez une gamme complète de véhicules via l'onglet Salon automobile de la boutique d'objets. Avec un grand nombre de modèles exposés, c'est le moment idéal pour dénicher un crossover SUV, une voiture de course prête pour les pistes, voire même votre prochain véhicule vedette. Via le site officiel.

Mais également des correctifs et ajustements

Notes de patch 2.27 Rocket League

La Redline utilise la Hitbox Breakout

Nouvel événement Drive Days jusqu'au 10 mai

Ajout d'un bouton Boutique d'objets sur l'écran de recherche de partie

En fonction des paramètres de contrôle parental du compte, certains boutons de l'interface apparaîtront maintenant grisés et seront inaccessibles

Lorsque vous réussissez un défi d'une valeur de 20 000 EXP, une nouvelle icône « 1LVL » apparaîtra au lieu d'un badge d'EXP

Révision des collisions de carte dans l'arène « Deadeye Canyon (Oasis) » pour harmoniser le comportement du ballon sur les murs et dans les coins avec les autres arènes

Correction d'un problème en raison duquel toutes les notifications de nouvel objet apparaissaient vides

Résoution d'un bug qui empêchait la garniture d'apparaître correctement sur les châssis peints Masamune quand aucun sticker n'était équipé

Correction d'un bug concernant le Steam Overlay et l'achat de crédits en jeu sur Steam

Résolution d'un souci concernant le temps d'attente moyen en 3c3 lors de la première recherche de partie après le démarrage du jeu

Correction d'un bug visuel concernant le sticker Chasseresse sur la Volkswagen Golf II GTI

Rocket League s'offre un DLC Star Wars

La Force est puissante avec Rocket League qui s'offre de nouveaux packs droides Star Wars. Un DLC qui, surprise, débarque le 4 mai. Juste à temps pour le « May the 4th ». Du contenu cosmétique à l'effigie de C-3PO, K-2SO, BB-8 et R2-D2. Dans le détail, ce sont des stickers, des roues, accessoires, un hymne et un titre de joueur qui seront ajoutés ce jeudi.

Lot Star Wars Droid Rocket League : des stickers pour la Fennec (C-3PO), l’Octane (R2-D2), la Dominus (K-2SO) et la Takumi (BB-8). Quatre types de roues à l’image des quatre droïdes, deux accessoires (R2-D2, BB-8), l’hymne de joueur R2-D2 (disponible séparément aussi) ainsi que le titre de joueur « Droid » affiché à 2 200 crédits. Si vous n’avez pas les voitures ci-dessus, le communiqué de presse précise qu’« un autre lot comprenant le contenu droïde et des versions peintes de ces voitures sera aussi disponible ».

Du contenu gratuit Star Wars fera aussi son entrée dans Rocket League. Il s'agira du titre de joueur « Rust Bucket » et de la bannière R2-D2 (Twin Suns).

Pour obtenir le contenu Star Wars, rendez-vous le 4 mai. Si certains veulent célébrer la Guerre des Étoiles autrement, il y a de quoi faire. Tout d'abord, il y a les nouveautés Disney+ de mai 2023. Et pour rester dans le jeu vidéo, Star Wars Jedi Survivor est sorti depuis peu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une suite à la hauteur des attentes qui s'améliore même avec l'arrivée d'une énorme mise à jour.