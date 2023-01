Si il y a bien quelque chose d'exaspérant dans un jeu en ligne, c'est bien les tricheurs. Mais sur Rocket League un nouveau genre prend de plus en plus de place avec l'utilisation d'un bot qui est formé par l'IA. De quoi rendre totalement fou lors d'une rencontre avec un joueur que l'on pense être juste très bon.

L'IA pour vous dominer tous

Le phénomène de l'utilisation de l'apprentissage automatique pour enseigner à un programme comment jouer à Rocket League n'a rien de nouveau, comme on pouvait le découvrir dans un rapport de nos confrères de chez PC Gamer. En effet, on pouvait découvrir que des robots entraînés se sont opposés les uns aux autres pendant un certain temps lors de matchs en local. Mais la véritable nouveauté c'est que des joueurs utilisent des versions du bot Nexto (formé par l'IA) pour tricher directement dans les modes compétitifs classés du jeu de sport automobile. Le tout en se faisant passer pour des humains. Vous voyez déjà le problème gros comme une maison. Cela déforme totalement le classement mondial et rend donc tous les résultats potentiellement suspects.

En conséquence, le studio Pysonix a confirmé qu'il pensait qu'un petit nombre de joueurs utilisait le bot Nexto pour tricher, et qu'il était actuellement en train de rechercher activement des solutions. Bref, le problème est prit très au sérieux et on devrait voir une solution pointer le bout de son nez dans les semaines à venir, le temps de faire le ménage.

Ainsi, après l'IA qui s'attaque à l'art, voilà que l'IA vient aussi ruiner et s'attaquer au jeu vidéo.

Avez-vous eu la malchance de tomber sur un bot au sein de Rocket League ? Visiblement toujours selon PC Gamer, le bot outre le fait d'être très bon pourrait se reconnaitre dans sa capacité à garder le ballon sans avoir besoin d'effectuer de mouvement aériens pour y arriver.