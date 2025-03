Icône de la SF et du genre cyberpunk au global, Robocop a tardé à avoir une adaptation moderne digne de ce nom. Il aura finalement fallu attendre novembre 2023 pour que la donne change avec Rogue City. Une bonne surprise, que l’on espérait pas forcément de cette qualité, et pourtant. Avec son histoire originale riche, son atmosphère qui a su capturer l’essence de l'œuvre originale ou encore son gameplay plaisant comme tout, le jeu de Nacon a reçu un bon accueil des joueurs comme des critiques. On s’attendait à ce que l'éditeur français et Teyon renouvellent leur partenariat pour nous livrer une suite d’ici quelques années, mais vous n’aurez pas à patienter aussi longtemps.

Robocop reprendra du service cet été

C’était la grande surprise de ce Nacon Connect du 6 mars 2025. Moins de deux ans après la sortie de Rogue One, les deux partenaires remettent le couvert le temps d’une aventure plus concentrée en standalone. Fort du succès du jeu, qui a séduit plus d’un million de joueurs mine de rien, le héros mi-homme mi-machine va reprendre du service dès 2025 dans une aventure inédite : Robocop Unfinished Business. Un titre de moins grande envergure aux allures de DLC géant, mais qui pourra être joué indépendamment du jeu originel. L’expérience sera clairement différente, puisque cette fois il sera question d’atteindre le sommet de l’Omni Tower, prise d’assaut par des mercenaires d’élite.

Le but de Robocop Unfinished Business est simple : nettoyer tous les étages à l’aide de nouvelles armes, des finish moves inédits. Nacon précise que quelques missions spéciales permettront de revivre les événements de certains films au travers de flashbacks, qui vous laisseront même incarner ce bon vieux Alex Murphy. Une première pour un jeu vidéo. De plus amples informations seront données dans le courant de l’année. Robocop Unfinished Business est donc attendu pour cet été sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Nacon