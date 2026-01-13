Après avoir eu droit à un retour salué sous la coupe de Nacon en 2023, le célèbre RoboCop reprenait une nouvelle fois du service à l’été 2025 avec la sortie de Rogue City: Unfinished Business, une nouvelle aventure standalone. De quoi faire plaisir aux plus nostalgiques, donc, tout en soulignant l’attrait qui continue d’entourer le singulier héros de Paul Verhoeven à notre époque. Et c’est probablement ce qui explique pourquoi RoboCop reviendra encore une fois très prochainement, cette fois-ci par le biais d’un crossover.

RoboCop vient faire régner l’ordre dans World of Tanks

En effet, après Tomb Raider, Duke Nukem ou encore Rambo, c’est maintenant au tour de RoboCop de faire l’objet d’une collaboration avec World of Tanks, dont il rejoindra le Battle Pass Special du 15 au 29 janvier prochain. « En progressant dans l’événement, les joueurs pourront recruter des personnages emblématiques du film RoboCop en tant que commandants de chars, débloquer des pochoirs, des inscriptions et des styles 2D thématiques inspirés de scènes mémorables du long-métrage », nous apprend notamment Wargaming.

Bien sûr, comme le veut la tradition, un nouveau char inspiré de l’univers de la franchise fera également son arrivée pour l’occasion : l’OCP Peacekeeper. Créé en partenariat avec Omni Consumer Products, il prendra la forme d’un char cybernétique de maintien de l’ordre de Rang 9 et sera doté d’un redoutable armement. « Conçu pour faire face à toutes les menaces dans les rues du vieux Detroit, l’OCP Peacekeeper est une arme efficace contre le crime, contribuant à bâtir l’avenir radieux de Delta City » explique le studio.

Pour les fans, le véritable intérêt de ce crossover World of Tanks x RoboCop reposera toutefois sur la possibilité d’incarner six des personnages emblématiques de la série, à raison de trois défenseurs de l’ordre et de trois agents du chaos. Cela comprend alors Anne Lewis, Sergent Reed, Leon Nash, Bob Morton et Emil Antonowsky, aux côtés, cela va sans dire, de RoboCop lui-même. « Chaque personnage dispose de sa propre personnalité, d’un lore fidèle au film ainsi que des voix et répliques thématiques ». Rendez-vous d’ici quelques jours pour en profiter, donc.

Source : Wargaming