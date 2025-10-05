Les créateurs de Roblox ont mis en place de nouvelles mesures de protection vis-à-vis du jeune public, et cela pourrait tout changer pour l’avenir de ce jeu très populaire.

Sur internet comme dans les jeux vidéo, la protection des enfants est un enjeu fondamental. C’est pourquoi depuis plusieurs mois maintenant, certains gouvernements ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps grâce à des mesures beaucoup plus drastiques, destinées à empêcher les plus jeunes publics d'accéder à des contenus non adaptés. Et ils ne sont pas les seuls. Roblox, qui avait été épinglé en 2024 pour son manque de protection en la matière, vient lui aussi de mettre en place une nouvelle mesure qui va tout changer.

Roblox durcit son système de protection des enfants

En effet, après avoir annoncé début septembre la mise en place d’un partenariat avec l’International Age Rating Coalition (IARC), le jeu en ligne très populaire chez les enfants a déployé une mise à jour permettant de désactiver toutes les expériences non classées sur la plateforme. De cette manière, Roblox Corporation minimise ainsi le risque pour les enfants de tomber sur des expériences non adaptées, tandis que les parents peuvent de leur côté plus facilement accéder aux informations nécessaires pour déterminer si celles-ci leur sont appropriées ou non.

Cette nouvelle politique relative aux jeux se trouvant dans une zone grise, mise en place le 30 septembre, permet ainsi à Roblox de se mettre en conformité avec les dernières revendications légales sur la question. Car à l’instar des sites pornographiques par exemple, qui étaient auparavant accessibles par le biais d’un simple clic destiné à confirmer son âge, certaines expériences du jeu pouvaient parfois être lancées de la même façon. Ce ne sera donc désormais plus le cas, et encore moins pour les expériences non classées.

D’ailleurs, Roblox Corporation l’assure : le studio pratiquera désormais une politique de tolérance zéro sur ces dernières. Néanmoins, que leurs créateurs se rassurent : leur disparition de la base de données n’est pas définitive. En passant par le Hub Créateur, vous pouvez en effet les retrouver et procéder à leur classification, de sorte à ce qu’elles puissent être remises en avant. Pour ce faire, rien de plus simple : Roblox vous propose alors de remplir un questionnaire baptisé « Maturité et Conformité », qui génère une fois rempli une classification adaptée.

Certains projets seront tout de même sauvés

Mais qu’adviendra-t-il des expériences proposées par des créateurs qui ne sont désormais plus actifs, vous demanderez-vous peut-être ? À cela, Roblox Corporation s’engage à préserver les propositions les plus appréciées par la communauté, c’est-à-dire toutes celles ayant réussi à obtenir plus de 1 000 visites depuis leur création. Pour ce faire, les développeurs procéderont alors manuellement à leur classification, dans un processus qui a d’ailleurs débuté dès le mois d’août. Bien sûr, cela « prendra du temps », précise toutefois le studio.

Pour ce qui est des expériences ayant obtenu moins de 1 000 visites, en revanche, elles seront donc définitivement perdues, sauf si leurs créateurs sont toujours dans les parages pour procéder eux-mêmes à leur classification. Voilà qui marque une nouvelle étape dans la protection du jeune public de Roblox donc, qui a également récemment mis en place un nouveau filtre destiné à empêcher les contenus pour adultes de ressortir dans les résultats de recherche. En sachant que l’âge minimum pour accéder à ces derniers, actuellement fixé à 17 ans, devrait prochainement passer à 18 ans.

Source : GameRant