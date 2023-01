Les montpelliérains de DigixArt n'en ont pas fini avec Road 96 et ont une grande révélation à nous faire aujourd'hui.

Durant deux ans, le studio a travaillé dur pour offrir Road 96: Mile 0, un préquel au jeu sorti à l'été 2021. Dans cette nouvelle aventure narrative, les développeurs ont voulu creuser le personnage de Zoe et raconter notamment ses origines, avant le road-trip de l'été 1996.

L'action se déroule à White Sands, la communauté riche de Petria, et fera intervenir deux protagonistes. Zoe que les joueurs connaissent déjà, et Kaito que certains reconnaîtront puisque c'est l'un des héros de Lost in Harmony, un autre jeu de DigixArt.

Kaito est né du côté sombre et dangereux de Colton City et a déménagé avec ses parents à White Sands dans l’optique de trouver du travail et d’échapper à la pollution présente en ville. Explorez les mondes intérieurs des deux personnages. Bien que l’aspect narratif reste l’élément central de Road 96: Mile 0, Zoe et Kaito feront du skate à travers des passages musicaux psychédéliques. Ces excursions imaginaires sont un mélange unique de jeu de rythme et de choix narratifs, permettant aux joueurs d’influencer et façonner leur voyage émotionnel.

Yoan Fanise, PDG de DigixArt, nous en dit plus :

Dans Mile 0, nous souhaitions montrer d’où venait Zoe, ainsi que les raisons qui l’ont poussée à quitter sa vie confortable. Cependant, on ne voulait pas le faire de façon conventionnelle, nous avons opté pour une manière plus délirante, avec des séquences musicales pleines de métaphores, dans lesquelles vous parcourez les convictions et les doutes de Zoe et Kaito. Ce qui est drôle c’est que VOUS décidez de la façon dont vous souhaitez qu’ils évoluent Via communiqué de presse.

La bande-son signée The Midnight

Si la musique entendue dans le trailer a flatté vos oreilles, sachez qu'il s'agit du morceau « Land Locked Heart » de The Midnight.