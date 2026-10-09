« Il n’a jamais été aussi bon d’être fan de Tomb Raider ». C’est par cette belle phrase que Raul Siqueira, directeur de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, avait conclu notre interview de la Gamescom 2026, et il avait assurément raison. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que cette année 2026 est décidément très riche en actualités et en surprises pour la franchise. Pour preuve, après avoir bénéficié d’un shadowdrop sur Nintendo Switch 2 au mois de juin, Rise of the Tomb Raider se prépare désormais pour une sortie physique… avec une édition collector à la clé.

Rise of the Tomb Raider arrive en version physique sur Nintendo Switch 2

Parce que oui, tout le monde n’est pas dans le même état d’esprit que PlayStation, et certaines compagnies ont bien conscience que les fans aiment posséder les jeux qu’ils achètent. En particulier lorsque cela concerne leurs licences préférées. C’est pourquoi après les remasters et les rééditions des spin-off Lara Croft, Rise of the Tomb Raider va être le prochain épisode de la saga à passer entre les mains de Limited Run Games pour l’arrivée d’une version physique sur Nintendo Switch 2. Deux éditions seront alors disponibles :

L’édition Standard, vendue au tarif de 55.95€

L’édition Collector, vendue au tarif de 110.95€

Que comprendra l’édition collector du jeu sur Nintendo Switch 2 ?

Et si l’édition Standard ne proposera rien de plus que le jeu dans sa version 20 Year Celebration, avec l’ensemble des DLC et contenus bonus sortis pour Rise of the Tomb Raider à ce jour, l’édition Collector, de son côté, arrivera bien entendu avec une série de goodies supplémentaires que les fans de l’aventurière ne voudront certainement pas manquer. Voici le détail complet de ce que vous réserve Limited Run Games pour l’occasion :

Le jeu Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration sur cartouche Tout le contenu du Season Pass et les DLC sont inclus Tous les contenus exclusifs (8 tenues et 7 armes) sont inclus Tous les extras sont inclus

Un boîtier Steelcase

Un patch Trinité

Une réplique de la Source Divine en tant que décoration de bureau

© Limited Run Games

Quand sortira la version physique de Rise of the Tomb Raider sur Nintendo Switch 2 ?

Notez que Limited Run Games n’a pas encore officiellement défini la date de sortie de cette version physique de Rise of the Tomb Raider, dont le lancement est prévu entre le 1er août et le 31 octobre 2027 sur Nintendo Switch 2. Mais sachant que la compagnie est coutumière des retards sur les délais, prévoyez éventuellement une date encore plus lointaine pour éviter toute mauvaise surprise. L’édition collector de Tomb Raider 1-3 Remastered, par exemple, n'y avait pas échappé.

Quand ouvriront les précommandes, et jusqu’à quand seront-elles disponibles ?

Quant à la date d’ouverture des précommandes, vous n’aurez pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir en profiter, puisque celles-ci seront disponibles dès aujourd’hui à partir de 18h (heure française). Et on vous rassure, inutile de vous précipiter : il y en aura pour tout le monde. « Il n’y a pas de limite d’achat pour cet article », précise en effet Limited Run Games. Mais ne tardez pas trop quand même, puisque passé le 16 novembre 2026 à 5h59, la version physique de Rise of the Tomb Raider sur Nintendo Switch 2 ne sera officiellement plus disponible.

Source : Limited Run Games