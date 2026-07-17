Tous les regards sont peut-être tournés vers Tomb Raider: Legacy of Atlantis, qui ramènera une nouvelle fois les joueurs là où tout a commencé pour Lara Croft en 1996, mais cela ne veut pas dire non plus que l’actualité autour de la franchise se résume à ce prochain volet. En effet, le mois dernier, les possesseurs de la Nintendo Switch 2 ont également eu la surprise de voir débarquer Rise of the Tomb Raider sur la console, avec un shadow drop comme on les aime. Et aujourd’hui, l’heure est désormais venue pour le titre d’accueillir sa première mise à jour.

Rise of the Tomb Raider se met à jour sur Nintendo Switch 2

Car l’arrivée de cet opus très apprécié de la licence aura peut-être été une véritable bénédiction pour bien des joueurs, mais il s’avère que tout ne s’est pas forcément passé au mieux jusqu’à présent. Performances instables, bugs, problèmes visuels, l’expérience Rise of the Tomb Raider sur Nintendo Switch 2 n’est pas encore au top de sa forme. Mais grâce au patch « Day 30 » mis en place par Aspyr hier, la situation devrait désormais s’améliorer, en tout cas si l’on se fie à la longue liste de correctifs qu’il apporte. Voici le patch notes complet :

Stabilité et performances

Performances générales

La nature sibérienne : correction des chutes de framerate lors du retour dans la nature sibérienne après avoir terminé l'histoire principale.

Vallée géothermique : Correction d'une chute de framerate en revenant dans la cabane de la partie ouest du village. Correction des baisses de performances lors de la traversée des bains de Kitej. Une baisse de performances lors de la transition vers la Vallée géothermique depuis l'Acropole nord a été corrigée.

Expéditions et Résistance des Vestiges : correction des baisses de performances sur la carte du village.

Voyage rapide : résolution des chutes de framerate survenant après un voyage rapide du Sanctuaire du Tourbillon vers le Débarcadère riverain.

Cinématiques et séquences de Rise of the Tomb Raider

Correction d'une chute de framerate pendant la nouvelle séquence cinématique de l'arme à feu.

Correction d'une baisse de performances à la fin de la cinématique dans la Nature sibérienne.

Un bug affectant la cinématique suivant l'objectif « Retourner au campement et faire un feu » a été corrigé.

Résolution d'un décalage de visibilité durant la séquence de glissade dans le tunnel de boue des Archives inondées.

Correction d'une saccade au début de la cinématique pendant l'objectif « Trouver le chemin dans les montagnes jusqu'à l'Observatoire ».

Correction de deux baisses de performances pendant la cinématique de la mission de l'Acropole.

Stabilité et plantages

Endurance multijoueur : correction d'un plantage côté client survenant en appuyant sur le bouton « Prêt » avant que les cartes de la partie ne soient entièrement chargées.

Transitions d'interface : correction d'un ralentissement du jeu lors du lancement de n'importe quel mode Expédition de Rise of the Tomb Raider.

Gameplay, combat et bugs

Carte Feu sacré (Expéditions) : correction d'un bug où l'élimination furtive d'un adversaire avec la carte Feu sacré équipée empêchait les ennemis proches d'être affectés par les dégâts d'inflammation.

Bug de récompense d'XP : résolution d'un bug dans le Complexe soviétique.

Cartes de tenue Endurance : correction d'un problème où l'équipement de certaines cartes faisait apparaître le revolver et le fusil à pompe dans le menu du camp de base avant qu'ils ne soient officiellement débloqués.

Visuels et animations

Occlusion et visibilité des éléments

DLC Baba Yaga : correction de cordes sur des poutres de l'environnement disparaissant du champ de vision.

L'Acropole : correction de choux flottant dans les airs.

Base de recherche : correction d'un problème d'élément manquant.

Complexe soviétique : résolution d'un problème faisant disparaître par intermittence les textures des murs de Rise of the Tomb Raider.

Artisanat et équipement : correction d'un bug visuel où la sacoche de Lara disparaissait.

Vallée géothermique : correction d'un problème de rendu où une barricade n'était visible que d'un seul côté.

Usine de cuivre : correction d'un bug rendant un bidon blanc invisible.

Tombeau du Prophète : correction d'un problème de rendu des textures où l'eau des parties basses du tombeau devenait totalement invisible.

Bugs environnementaux

Camp de la Vallée géothermique : correction d'un problème où un bâtiment en ruines clignotait entre visible et invisible.

Archives inondées : correction d'un problème de clipping du maillage de tissu où les textures des étoffes traversaient directement les structures en bois.

Nature sibérienne : correction d'un bug où le rechargement d'un point de contrôle pendant l'objectif « Explorer la forêt à la recherche de signes de la Cité perdue » faisait rester l'effet de lumière allumé en permanence.

Manoir Croft : correction de problèmes de niveau de détail (LoD) sur le panneau d'affichage du bureau.

Éclairage, textures et personnages de Rise of the Tomb Raider

Correction d'artefacts de texture et de scintillements sur le visage de Lara avec la tenue classique L’Ange des Ténèbres.

Correction d'un artefact de rendu de cheveux en basse qualité.

Des artefacts de scintillement des ombres sur Sophia ont été corrigés.

Correction d'un bug d'éclairage sur le visage de Konstantin.

Complexe soviétique : correction d'un problème où des artefacts de rendu étaient visibles sur les portes de sortie, les tissus du mobilier et les tableaux.

Résolution d'un bug lié au cycle jour/nuit.

Animations des PNJ

La Cité perdue : correction d'un bug pendant la séquence « Camp de Kitej : Ascension ».

Complexe soviétique : résolution d'un problème où les soldats de Trinity restaient bloqués dans une pose en croix en boucle.

Correction d'un bug de boucle d'animation sur le PNJ loup de la toundra.

Interface, expérience utilisateur et contrôles

Affichage de l'inventaire : correction d'un bug où l'équipement Flèches perforantes n'apparaissait pas.

Configuration de contrôle « N-Mouse » : Correction d'un blocage du jeu lié au Joy-Con droit. Correction d'un bug où la sensibilité et la vitesse de la caméra fluctuaient. Un problème dans le DLC Liens du sang où le curseur de la souris ne disparaissait pas a été corrigé.

Mécaniques de caméra : correction d'un problème avec l'option « Centrage automatique de la caméra » dans Rise of the Tomb Raider.

Sous-titres : correction d'une erreur affichant les sous-titres en double à l'écran.

Interface de l'écran de chargement : correction d'un problème de mélange des cartes dans le mode de jeu Réveil glacial.

Tombeaux, quêtes et exploration

Softlock des Archives inondées : résolution d'un blocage survenant lorsqu'un joueur rechargeait sa sauvegarde depuis un point de contrôle spécifique.

Corrections de sorties de zone : Résolution d'un exploit dans le tombeau défi des Catacombes des eaux sacrées. Correction de couches de collision manquantes sur un mur endommagé. Résolution d'un problème de clipping de la caméra en sortie de zone.

Tombeau de la Maison des amoindris : rétablissement des fenêtres contextuelles de proximité et des icônes de suivi sur la carte.

Mission facultative « Un repas copieux » : Correction du placement de la balise d'objectif verte. Correction d'un bug de calcul ajoutant une unité incorrecte en trop à la barre de progression de l'objectif.

Tombeau du chef (Rejouer un chapitre – Élite) : Correction d'un bug audiovisuel. Suppression d'un obstacle de mur invisible empêchant les joueurs de progresser.



Améliorations du moteur et des outils de Rise of the Tomb Raider

Substitutions d'ombres : ajout d'une option activable par niveau permettant d'activer ou de désactiver rapidement les paramètres d'ombre personnalisés.

Initialisation du gyroscope : mise à niveau des paramètres du système gyroscopique.

Initialisation du moteur de vibration : amélioration des structures d'initialisation du code sous-jacent des modules de vibration des manettes.

Passes d'optimisation ciblées par niveau : conclusion de vastes passes d'optimisation axées sur l'amélioration du framerate, la réduction des fuites de mémoire et le nettoyage des éléments visuels dans les principales zones, notamment : Camp de Kitej Cartes du DLC Baba Yaga Cartes du Sauvetage du Goulag



Source : Aspyr