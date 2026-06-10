Ce qu’il y a de bien lors d’une période comme le Summer Game Fest, c’est que nous ne sommes jamais à l’abri des surprises les plus inattendues. Et cela peut tomber à n’importe quel moment. Le Nintendo Direct nous l’a encore une fois prouvé en faisant une ribambelle d’annonces inespérées, comme Kingdom Hearts 4, Xenoblade Genesis ou encore Final Fantasy Resonance par exemple. Mais ce n’est pas tout. Car après son apparition au State of Play, Tomb Raider a également profité du show de Nintendo pour annoncer un autre de ses jeux sur Nintendo Switch 2.

Rise of the Tomb Raider est disponible sur Nintendo Switch 2

Et non, on ne parle pas de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, dont l’arrivée sur la machine a été officialisée au cours de la semaine dernière, mais bien d’une nouvelle annonce que personne n’avait vue venir. À savoir, en l’occurrence, la sortie de Rise of the Tomb Raider sur Nintendo Switch 2. Après le reboot de 2013 en fin d’année dernière, c’est donc à l’épisode de 2015 d’avoir droit à son portage réalisé par Aspyr, qui a tout simplement shadow-droppé le titre de Crystal Dynamics sur la console en marge du Nintendo Direct.

Proposé dans sa version « 20 Year Celebration », Rise of the Tomb Raider embarque alors pour l’occasion l’ensemble des contenus disponibles à ce jour pour le jeu. Cela comprend tous les DLC et modes supplémentaires ayant vu le jour après sa sortie, mais aussi les 15 tenues et armes inédites proposées au fil du temps sur les différentes versions du titre. Le tout étant alors réuni sur un fichier de 18.5 Go, et disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop au tarif de 26.99€. Une véritable aubaine pour les joueurs Nintendo Switch 2.

Notons que ce prix, qui tient compte d’une réduction de 10%, ne restera toutefois en vigueur que jusqu’au 22 juin prochain dans le sens où il s’agit d’une offre de lancement. Passée cette date, Rise of the Tomb Raider retrouvera son tarif conseillé de 29.99€, ce qui reste, il faut le dire, un joli prix pour la généreuse aventure qu’il représente. Quant à ceux qui se poseraient éventuellement la question : non, aucune version physique du jeu n’a pour l’instant été annoncée. Pour cela, il faudra se contenter de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, à venir le 12 février 2027.

Source : Aspyr