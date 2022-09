Ghost of Tsushima a fait des émules. Après le remake de Yakuza Ishin, voici Rise of the Ronin. Une nouvelle franchise surprise PS5 par les créateurs de Nioh qui prend place en plein Japon Féodal.

On aurait pu presque croire à l'annonce de Ghost of Tsushima 2. Rise of the Ronin est une toute nouvelle franchise des créateurs de Nioh, Dead or Alive ou Ninja Gaiden, le studio Team Ninja.

Rise of the Ronin nous embarque en plein Japon Féodal

De l'aveu du créateur de Tenchu, la sortie et le succès de Ghost of Tsushima a démontré aux développeurs et aux éditeurs qu'il y avait un public en quête de jeux traitant de l'histoire du Japon ou ayant pour cadre le Japon Féodal. Si c'est ce qui a peut-être validé la mise en chantier du remake (Yakuza) Like A Dragon : Ishin, le projet Rise of the Ronin a commencé il y a sept ans précise Fumihiko Yasuda - président et directeur de Team Ninja - avec le soutien de PlayStation.

RotR est un action-RPG en monde très focalisé sur les combats dans lequel on incarne un ronin, libre de ses propres choix, à l'aube d'une nouvelle ère pour le Japon. Notre héros enchainera les mouvements au katana et aura également des armes pour « illustrer les caractéristiques uniques de cette époque ». Le projet « le plus ambitieux et difficle de Team Ninja » d'après les dires de Yasuda-san.

L'importance de l'Histoire

Avec Rise of the Ronin, Fumihiko Yasuda et ses équipes veulent aussi « passer au niveau supérieur » pour exposer avec soin « la révolution la plus importante de l’Histoire du Japon, y compris les chapitres les plus sombres et affreux que beaucoup préfèrent éviter ».

L’histoire se situe au Japon à une époque où le pays connaît de grands changements. Nous sommes à la fin de l’époque Edo qui a duré 300 ans, que l’on appelle plus communément « Bakumatsu ». L’histoire se déroule à la fin du 19e siècle, alors que le Japon fait face à des temps obscurs. Le pays lutte contre ses dirigeants oppresseurs et les maladies mortelles, tandis que l’influence occidentale gagne du terrain et la guerre civile continue de faire rage entre le shogunat Tokugawa et les factions anti-shogunat. Au-delà des éléments d’action, nous resterons fidèles à nos efforts pour créer une histoire à plusieurs niveaux qui met en valeur le monde de la période Bakumatsu et la révolution qui a eu lieu. Les personnages que vous rencontrerez ont tous leur propre vision de la justice et leurs motivations, et vous pourrez décider de vous allier à eux ou de les affronter… Chaque décision aura des conséquences.

On rappelle que si vous aimez le studio, nous avons pu interviewer le producteur de Wo Long Dynasty, l'autre nouvelle franchise de l'équipe.