Rien ne va plus pour Rise of the Ronin. Fraîchement débarqué sur PC, le jeu de Team Ninja va devoir tout réparer s'il veut s'en sortir face à un nouveau public.

On en a désormais l'habitude : les exclusivités PlayStation sont vouées à une deuxième vie sur PC. On l'a encore vu la semaine dernière avec l'arrivée du portage de The Last of Us 2 Remastered. Mais ce n'est là qu'un exemple parmi tous ceux qui s'enchaînent à un rythme régulier. D'ailleurs, même les productions second party suivent la même voie, à l'instar de Rise of the Ronin. Cependant, passer d'une plateforme à une autre n'est pas toujours des plus aisées. Team Ninja Studio décide de prendre la parole.

Rise of the Ronin, un voie semée d'embuches vers le PC

En 2024, Team Ninja publiait enfin son nouvel action-RPG : Rise of the Ronin. Malgré des bandes-annones prometteuses pour ce titre nous mettant dans la peau d'un samouraï à la fin de l'ère Edo, le succès n'a pas été au rendez-vous. La critique s'est montrée mitigée, bien qu'elle ait salué certaines réussites dans la réalisation du titre. Souhaitant certainement donner une seconde chance à son titre, l'éditeur Koei Tecmo a encouragé un portage PC pour cette année. Mais, là encore, ça se complique.

Les équipes de développement se sont en effet fendue d'un message sur les réseaux sociaux pour s'excuser des problèmes rencontrés sur la version PC du jeu. Une fois n'est pas coutume, le portage d'une exclusivité PlayStation s'est révélée être un désastre technique.

Nous étudions les problèmes signalés pour la version Steam de « Rise of the Ronin ». Actuellement, nous préparons un correctif, qui sera publié le 10 avril (jeudi), afin de corriger ou d'améliorer certains de ces problèmes. Nous nous excusons sincèrement pour les inconvénients que vous avez pu rencontrer.

De fait, les évaluations globales sont pour l'instant figées sur « moyennes ». Lorsqu'on lit les commentaires des joueuses et joueurs, on comprend qu'il y a bien un souci. Nombreux déplorent une mauvaise optimisation, ne pouvant parfois pas jouer du tout au jeu. Bugs graphiques, problèmes de framerate, ralentissements, voire freezes, crashs... la liste des handicaps est conséquentes.

Certains se montrent même redoutables dans leur critique, soulignant que ces inconvénients sont « simplement injustifiables au regard de la qualité des graphismes ». Il faut dire que même les configurations musclées peinent à faire tourner le jeu convenablement. À défaut, plusieurs utilisateurs annoncent déjà qu'ils attendront que Rise of the Ronin accueille plusieurs patchs avant de le relancer.

Heureusement, Team Ninja a bien entendu la grogne. Le studio prévoit donc un correctif conséquent pour jeudi prochain. Une semaine pile après son lancement, le portage de Rise of the Ronin va tenter de rectifier le tir en venant à bout de ses principaux soucis d'optimisation. Croisons les doigts pour que les joueuses et joueurs puissent profiter de cette aventure historique comme il se doit.