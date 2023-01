On le sait, l'éditeur américain Riot Games est volontiers plus tourné sur le jeu PC, mais cela pourrait (un peu) changer à l'avenir.

Est t-il vraiment utile de présenter Riot Games ? Vous avez surement entendu ce nom puisque c'est tout simplement l'éditeur derrière un certain League of Legends. Véritable star de l'eSport et coqueluche de nombreux streameurs sur la plateforme Twitch. Outre LoL, l'un des autres gros jeux de l'américain est bien entendu Valorant, FPS de son état qui n'est pour l'heure accessible que sur PC. Mais cela pourrait bientôt changer, explications :

Un message d'espoir de Riot pour Valorant

Dans sa dernière vidéo Dev Diaries, la productrice exécutive de Riot de Valorant , Anna Donlon, a évoqué le fait que le studio développait le port mais que cela allait plus lentement que prévu malgré la grande attente des fans. Selon elle, il pourrait s'écouler un certain temps avant que les joueurs puissent profiter du jeu sur une plateforme autre que le PC.

Nous poursuivons notre travail pour amener Valorant sur de nouvelles plateformes. Ça va plus lentement que nous l'avions espéré, probablement plus lentement que vous ne l'espériez, mais nous voulons bien faire les choses.

C'est d'autant plus long que Riot Games n'a pas encore sorti de titre sur consoles. League of Legends a été porté sur d'autres plateformes PC, comme Epic Games Launcher, et Teamfight Tactics est un jeu mobile et PC, certes. Mais ça n'en reste pas moins une entreprise sans grande expérience sur le portage pur. Et si l'éditeur/Studio souhaite bien faire les choses, il vaut mieux évidemment ne pas se précipiter.

Reste maintenant à savoir sur quelle plateforme Valorant pourrait sortir. Si la PlayStation 5 et la Xbox Series semblent evidentes, peut-on imaginer aussi quelques chose sur... Nintendo Switch ? Avec son style graphique proche d'un Overwatch, disponible sur la console de Nintendo, c'est en tout cas techniquement possible.

Seriez-vous client du FPS Valorant sur votre console de salon ? Dites nous en commentaire.