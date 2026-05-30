Riftbound, le nouveau jeu League of Legends est enfin dispo pour des millions de nouveaux joueurs

Les jeux de cartes à collectionner ont clairement le vent en poupe ces dernières années, catapultés par l'explosion de Pokémon notamment. Tout le monde s'y met, prochainement ce sera même Cyberpunk 2077, et il y a peu c'est League of Legends. La célèbre licence de Riot Games a désormais son propre JCC (ou TCG) avec Riftbound et les ambitions sont claires : se faire une belle place parmi les géants comme Lorcana, Pokémon ou encore Magic. Après une sortie en chinois et en anglais, Riftbound s'ouvre enfin à un nouveau public de millions de joueurs potentiels : la France.

Riftbound, le JCC League of Legends est enfin dispo en France

C'est parti, enfin ! Riftbound est désormais disponible entièrement en français. Le premier set du jeu, Origines, est dispo un peu partout dans les boutiques spécialisées depuis le 29 mai 2026. Au menu, plusieurs héros de League of Legends mis en valeur, notamment Jinx, Lee Sin ou encore Viktor, mais aussi un pack de démarrage pour apprendre à jouer et bien évidemment tout un tas de boosters. Ce sont déjà plusieurs centaines de cartes qui sont disponibles.

La France rattrapera son retard petit à petit, set par set.

Feuille de route des prochaines sorties de Riftbound

Après Origines le 29 mai, Armes Spirituelles et Déchaînement sortiront tous deux cet été le 24 juillet 2026. Ensuite, il faudra attendre octobre pour mettre la main sur le set Vendetta et Radiance le 23 octobre 2026. À partir de là, tous les pays seront au même niveau. Comme League of Legends, Riftbound est prévu pour durer et se faire une place sur la scène compétitive. En France, il est même organisé un Rift Tour, un tournoi à l'échelle nationale qui débutera par des phases de qualification dans les boutiques partenaires en juillet et août, puis les finales de division en septembre pour enfin se conclure lors d'une grande finale à la Paris Games Week. Le finaliste de ce tournoi de Riftbound se qualifiera quant à lui pour le Championship Europe 2026.