À sa sortie en 2021, Returnal constituait l'une des plus grosses exclusivités d'une PS5 qui manquait alors d'un catalogue de lancement consistant. Le studio finlandais Housemarque nous gâtait en effet d'un excellent rogue-lite avec une histoire très intrigante en compagnie de Selene. Hélas, la sauce n'a pas pris auprès de tous les joueurs, à cause d'une difficulté particulièrement incisive, avec un sentiment de progression pas assez significatif. Son successeur, Saros, devrait faire d'appréciables efforts sur ce point.

Un successeur de Returnal plus accessible, pour devenir plus fort ?

Pour conclure le premier State of Play de l'année, PlayStation a choisi en guise de « one more thing » d'un premier trailer cinématique de Saros, le prochain jeu du talentueux studio Housemarque. Celui-ci avait fait forte impression avec Returnal, une toute nouvelle licence, en 2021. Il s'agira là encore d'une toute nouvelle franchise, exclusive à la PS5 et attendue en 2026. Elle devrait par ailleurs reprendre la composante rogue-lite de son prédécesseur. Son leitmotiv annonce en tout cas directement la couleur en ce sens : « Revenir plus fort ».

Pour autant, il semblerait qu'Housemarque ait retenu les leçons de Returnal, et devrait adoucir la difficulté dans Saros. Gregory Louden, directeur créatif du jeu, a partagé la vision du studio à ce propos dans un article de blog PlayStation spécialement dédié. « Notre prochain titre comportera une progression et des ressources permanentes pour rendre chaque mort utile. En mourant, le monde changera, mais vous pourrez choisir d'améliorer de manière permanente votre équipement composé d'armes évolutives et altérations de votre combinaison, afin de 'revenir plus fort' et affronter les défis de Carcosa ».

Ainsi, Saros ne devrait pas dénaturer outre mesure l'excellente expérience Shooter rogue-lite de Returnal, mais rendra la progression après chaque mort plus impactante. Il faudra toutefois attendre de voir ce qu'il en est réellement avec une véritable présentation de gameplay. Gregory Louden conclut l'article de blog à ce sujet de manière encourageante. « Nous avons hâte de partager plus d'informations sur Saros, qui va vraiment mettre à profit les capacités de la PS5. C'est un projet de rêve, fait par une équipe de rêve ». Voilà qui promet, même si le titre ne sortira qu'en 2026, en exclusivité sur PS5.

Source : PlayStation Blog