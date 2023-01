Le fantastique Returnal va essayer de draguer la « Master Race » et sort l'artillerie lourde pour sa version PC.

Returnal peaufine sa sortie sur PC en vidéo et détails

Les joueurs PC vont pouvoir défier la mort et briser le cycle de Returnal dès le 15 février 2023. Et comme la mouture PS5, ça devrait être une vitrine technologique en plus d'être sans doute le meilleur jeu Housemarque à ce jour. Comme sur console, ce portage PC sera compatible avec la DualSense - avec la prise en charge du retour haptique et des gâchettes adaptatives. En termes d'audio, trois options au choix : Dolby Atmos, surround 5.1 ou surround 7.1.

Le roguelite assurera également une compatibilité avec les écrans Ultrawide 21 : 9 et même Super Ultrawide 32 : 9 pour ne rien rater de vos nombreuses morts. Et ce n'est pas tout.

En fonction de votre carte graphique, vous pourrez activer les technologies DLSS et NIS de Nvidia ou le FSR d'AMD, avec systématiquement plusieurs degrés de réglages comme « Qualité », « Ultra Qualité », « Équilibré » voire « Performance ».

Nvidia DLSS et AMD FSR seront des options d’amélioration visuelle par IA disponibles pour les cartes graphiques compatibles, vous permettant d’augmenter votre framerate sans faire de compromis sur la résolution. NVIDIA NIS a également été ajouté pour les joueurs qui désirent voir une amélioration au niveau des performances, mais ne disposent pas du matériel nécessaire pour profiter du DLSS ou du FSR. Via PlayStation Blog.

De « Minimum » à « Épique », toutes les configurations

Pour terminer, voici toutes les configurations PC « Minimum », « Medium », « Recommandée » et « Épique » pour jouer jusqu'en 4K 60fps à Returnal.