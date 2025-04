Housemarque travaille sur sa prochaine exclu PS5, Saros, mais n'oublie pas de gâter les joueurs de Returnal et fait une jolie annonce pour celles et ceux qui ne l'ont toujours pas terminé ou aimeraient le refaire dans les meilleures conditions possibles.

Si l'on doit dresser une liste des meilleurs jeux de la PS5, Returnal a non seulement sa place, mais il mérite de figurer très haut dans le classement. En effet, le jeu d'action bullet hell d'Housemarque a marqué pour son gameplay ô combien grisant, et les efforts consentis en termes de mise en scène et de narration par rapport aux précédentes œuvres du studio. Deux ans après sa sortie initiale, Housemarque et Sony Interactive Entertainment ont offert un portage PC soigné qui sublime la direction artistique et la technique du jeu.

Returnal fête son 4e anniversaire avec une belle nouveauté

Returnal est sorti en exclusivité sur PS5 le 30 avril 2021 et fête donc ses 4 ans aujourd'hui même ! Eh oui, cela fait déjà quatre ans qu'Housemarque a entamé sa mue pour éviter la fermeture et a offert un jeu d'action qui compile le savoir-faire des développeurs, tout en s'ouvrant davantage afin d'élargir sa cible de joueuses et joueurs potentiels. En 2024, pour les 3 ans du titre, le studio a fait plusieurs annonces qui comprenaient un cadeau gratuit, avec la mise en ligne du premier numéro de l'adaptation animée en mode comics de Dark Horse.

Housemarque a cette fois une autre mise à jour surprise pour les 4 ans du jeu, quoi de neuf ? Il s'agit d'une update PS5 Pro qui est disponible dès maintenant sur la console. « Le patch Returnal PS5 Pro Enhanced est disponible dès maintenant ! Il inclut jusqu'à 2,5 fois plus de pixels sur PS5 Pro pour une expérience en plus haute résolution » annonce le studio. Un joli cadeau qui va sûrement motivé du monde à replonger dedans. On ne sait pas s'il y a d'autres modifications apportées par cette mise à jour, car au-delà du message d'Housemarque, les notes de patch n'ont pas été publiées.

Malgré tout ce temps, Returnal est donc encore suivi, mais ce sera peut-être la dernière vraie nouveauté. L'équipe travaille en effet activement sur leur prochaine exclu PS5, Saros. Un jeu d'action bullet hell qui devrait être proche de Returnal, en étant plus accessible. Plutôt que de repartir presque totalement à poil, il y aura un système de ressources et de progression permanente qui rend « chaque mort utile », avec des améliorations d'armes et de pièces d'armure évolutives pour « revenir plus fort » et mieux appréhender les menaces.

