Célébré par les joueurs en mal de challenge (et d'exclusivités next-gen), Returnal aura assurément marqué l'année 2021 de son sadique sceau. Et parce que souffrir a parfois du bon, les développeurs pourraient bien prolonger l'aventure.

Les responsables de chez Sony auraient-ils envie de creuser la formule ? Quelques mois après leur rachat et leur intégration aux PlayStation Studios, les finlandais de Housemarque semble bel et bien au travail, pour ce qui s'apparenterait presque à une prolongation des mésaventures en boucle de Selene. Alors, retour à Returnal ?

Comme un casque à pointe(s)

Sans crier gare, Housemarque vient en effet de mettre en ligne un visuel pour le moins énigmatique, qui n'a pas manqué de piquer l'intérêt des joueurs avides de challenge :

Pour ceux qui auraient pris leurs distances avec Returnal, précisons qu'Atropos est le nom de la planète sur laquelle se déroule l'action, mais désigne également le célèbre lépidoptère à tête de mort notamment rendu célèbre grâce à l'affiche du Silence des Agneaux. Comme ça, tout le monde situe.

Le problème, c'est que ce rocher qui évoquerait presque le casque de Nightmare dans SoulCalibur n'apparait pas dans la campagne de Returnal, et l'on peut donc légitimement s'interroger sur ce que préparent les développeurs. C'est peu dire qu'Housemarque a déjà pris soin d'entretenir son exclusivité PS5, puisqu'après une mise à jour destinée à corriger quelques bugs et à rééquilibrer le gameplay proposée en juin, la version 2.0 du mois dernier offrait finalement aux joueurs le système de sauvegarde réclamé à corps et à cri dès la sortie du jeu.

De là à imaginer qu'un DLC des familles est déjà en préparation, il n'y a qu'un pas, que nous vous laisserons ou non le loisir de franchir dans les commentaires ci-dessous. Nous inviterons évidemment les joueurs qui auraient déjà bouclé Returnal à ne pas dévoiler la fin du jeu, quand bien même elle serait de nature à soulever bien des questions sur "l'après". En vous r'merciant.