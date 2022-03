Returnal n'a finalement pas dit son dernier mot et revient ce mois-ci avec du contenu gratuit. Au programme : le solo en coopération et la Tour de Sisyphe, un mode survie.

C'était probablement l'une des seules belles surprises du State of Play, l'annonce de Returnal Ascension. Une mise à jour totalement gratuite qui sort le 22 mars 2022 sur PS5.

Bon, bah finalement, même si Housemarque est sur une nouvelle licence, la page Returnal n'est pas entièrement tournée. Lors de son évènement, Sony a annoncé la mise à jour 3.0 Ascension qui permettra de faire le solo du jeu à deux. Il y aura également un mode survie, la Tour de Sisyphe, accessible si vous avez le grappin icarien.

Sur place, vous devrez surmonter 20 étages avec des phases de plus en plus énervées et des ennemis coriaces. Dans le trailer au-dessus, on voit d'ailleurs des ajouts dans le bestiaire (y compris en termes de boss) et des décors inédits. De nouveaux objets seront aussi présents, au même titre que des pans narratifs révélant d'autres bribes du passé de l'héroïne.

Le cycle de la mort se poursuit

Pour changer un peu de l'histoire, le studio finlandais réinjecte une dose encore plus arcade avec du scoring, la marque de fabrique des productions Housemarque.

Le sentiment de réussite est une source de motivation exceptionnelle. Chaque phase de la Tour se termine par un affrontement contre Algos, qui devient lui aussi légèrement plus difficile à mesure que vous progressez dans le mode. Contrairement à la campagne, dans la Tour, les joueurs jouent aussi pour le score. Vous pouvez suivre votre progression et votre meilleur score dans le classement et vous disputer la première place entre amis ou ennemis. Comme la plupart de nos jeux précédents inspirés des jeux d’arcade, vous aurez également un multiplicateur de score. Obtenir et maintenir un multiplicateur de score élevé est indispensable pour obtenir le meilleur score possible. Votre multiplicateur est réduit lorsque vous subissez des dégâts ou lorsque vous n’infligez pas de dégâts pendant un certain temps, alors il faudra constamment jouer avec le feu pour rester dans la course. Bien qu’elle contienne des secrets et des routes optionnelles, la Tour a été conçue comme un concentré d’expérience arcade qui met l’accent sur la survie, le niveau de jeu et la concentration.

Returnal Ascension : Selene & Selene

C'est là que se cachent les garçons

Le titre comme vous l'avez connu est identique, mais vous vivrez l'aventure de Selene à deux en ligne, soit en créant un cycle privé ou en rejoignant un cycle public. Et si vous vous éloignez de votre compagnon ou que vous mourrez, les développeurs ont des solutions somme toute classiques :

En mode coop, le jeu fonctionne de façon similaire au jeu en solo. Cependant, si les joueurs s’éloignent trop l’un de l’autre, une liaison les ramène à la même position. Cela permet d’inciter à la coopération et de faire comprendre aux joueurs que leurs destins sont liés. Si un joueur est mis à terre, il reste de l’espoir : l’autre joueur a la possibilité de le réanimer. Sachez cependant que cela prend un certain temps. Il faudra en tenir compte lorsque vous serez entourés par une horde d’ennemis, à moins que vous ne souhaitiez rejoindre votre camarade dans les profondeurs insondables de l’oubli.

Que pensez-vous de cette surprise ? L'ajout de la co-op est-elle pertinente ? Allez-vous (re)découvrir le jeu de cette manière ? Etes-vous prêts pour les nouveaux défis ? Dites nous tout en commentaires.