Housemarque en a t-il fini avec Returnal, leur rogue-like PS5 élu meilleur jeu aux BAFTA Games Awards 2022 ? Aucune annonce... mais la porte est clairement ouverte pour Returnal 2.

Returnal 2 sur PlayStation 5 ? Pas impossible !

Dans une interview pour VGC, Eevi Korhonen, senior narrative designer au sein d'Housemarque, a été interrogé sur l'avenir d'lP. Nos confrères voulaient savoir si un Returnal 2 était une possibilité ou pas du tout. Et voici la réponse qui laisse croire que le studio ne va pas en rester là...

Je ne peux pas trop en parler (rires). Mais je pense que les membres de l'équipe ont laissé échapper que nous travaillons sur une nouvelle licence. Quant à savoir si nous reprendrons l'histoire de Selene après cela, ça reste à définir. Eevi Korhonen , senior narrative designer chez Housemarque.

Ce n'est pas un oui franc pour Returnal 2, mais ce n'est pas un non ferme non plus. Wait & see comme le veut l'expression. Et si vous n'avez pas encore approché cet excellent jeu, il est offert dans le PS Plus Premium, mais mérite également qu'on l'achète vu ses qualités.

À quoi ressemblerait une suite ?

Si suite il doit y avoir, Housemarque reprendrait probablement les deux grosses nouveautés du premier épisode. La co-op en ligne à deux joueurs et la Tour de Sisyphe. Un mode résolument tourné vers le scoring.

Returnal est disponible en exclusivité sur PS5.