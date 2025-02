Le co-créateur de Back to the Future avec Robert Zemeckis, Bob Gale, a confirmé un nouveau projet Retour vers le Futur, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez.

La trilogie Retour vers le Futur va t-elle se transformer en saga ? Pas du vivant du réalisateur Robert Zemeckis et du scénariste Bob Gale. « Rien ne pourra se passer tant que Bob et moi ne sommes pas morts. Après, je suis sûr qu'ils se jetteront dessus » a déclaré le cinéaste en 2023. Une réponse claire qui a déjà été apportée à plusieurs reprises. Et pourtant, à l'occasion des Saturn Awards 2025, Bob Gale a pourtant dû encore réagir et cette fois, le message finira peut-être par passer. Il a en effet invité à celles et ceux qui réclament un nouveau film, les studios de production en tête, « à aller se faire f*utre ». Toutefois, Retour vers le Futur va finalement revenir, mais pas comme vous le pensez.

Un nouveau projet Retour vers le Futur dans les cartons

Bob Gale et Robert Zemeckis ne céderont donc jamais à un Retour vers le Futur 4 et on ne peut pas leur en vouloir, la trilogie se suffisant largement à elle-même. Ce sont des films cultes qu'il faut garder comme tels. En revanche, l'équipe n'a pas l'air contre étendre l'univers autrement, avec notamment le développement d'un jeu inédit. Après Back to the Future : The Game, le co-créateur Bob Gale a en effet révéler un nouveau projet Retour vers le Futur durant un entretien accordé au site Cleveland.

« Nous avons l'intention de créer un nouveau jeu vidéo basé sur Retour vers le Futur. Je ne veux pas vous en dire parce que j'en ai pas le droit. Mais c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Je touche du bois pour que cela aboutisse. Bien sûr, en 2025, nous célébrerons le 40ème anniversaire du premier film. Nous avons prévu des événements, mais aussi un documentaire sur les coulisses de la création de la comédie musicale, qui est en ce moment en post-production » a déclaré l'un des papas de Retour vers le Futur. Une grosse surprise à laquelle on ne s'attendait pas forcément.

Est-ce que ce sera encore un jeu très narratif ? Ou au contraire un titre où le gameplay sera plus conséquent ? Fera t-il partie des pires ou meilleurs jeux vidéo ? Si vous voulez revoir la franchise, et que vous aimez les expériences vidéoludiques pas comme les autres, un DLC Retour vers le Futur pour PowerWash Simulator est sorti en novembre 2023. Vous pouvez ainsi nettoyer la DeLorean, la Tour de l'horloge d'Hill Valley, la camionnette de Doc Brown, le cinéma Holomax avec le requin holographique, ou encore le train à voyager dans le temps.

