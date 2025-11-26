Dans le monde du cinéma, il y a parfois des franchises qui sont devenues tellement cultes avec le temps qu’elles n’ont éprouvé aucune difficulté à traverser les époques. Retour vers le Futur en fait incontestablement partie. En seulement trois films, la licence mettant en scène Michael J. Fox et Christopher Lloyd s’est imposée comme un indispensable de la science-fiction, qui parle tout autant aux vieux de la vieille qu’aux nouvelles générations. Et s’il y a bien une chose qui nous le prouve, c’est l’arrivée imminente d’une collaboration avec le phénomène Fortnite.

Retour vers le Futur arrive dans Fortnite, ça a leaké

En effet, de la même manière que Retour vers le Futur, le battle royale d’Epic Games semble très bien parti pour marquer durablement le monde du jeu vidéo de son empreinte. Il suffit de voir tout ce qu’il a déjà pu accomplir en l’espace de huit ans d’existence pour s'en rendre compte. Année après année, les saisons s’enchaînent, les chapitres se multiplient, et les collaborations s’accumulent à un rythme infaillible. Un rythme que prolongera alors le Chapitre 7 de Fortnite, dont le coup d’envoi est attendu pour le 29 novembre prochain.

Et Epic Games n’a peut-être pas encore officiellement dévoilé ce qui attendra les joueurs au cours de la prochaine saison, mais les leakers, eux, s’en sont assurément donné à cœur joie. C’est notamment ce qui nous a permis d’apprendre qu’un crossover avec Retour vers le Futur serait de la partie, pour le plus grand bonheur des fans des aventures de Marty McFly. Marty McFly qui, d’ailleurs, devrait alors avoir droit à son propre skin pour l’occasion, en témoigne cette première image volée qui commence à circuler sur les réseaux sociaux.

Forcément, les réactions pleines de nostalgie ne se sont alors pas faites attendre. « C’est super cool ! Mes petits neveux et nièces vont être ravis : ils sont fans de Retour vers le Futur… et honnêtement moi aussi, peut-être même plus qu’eux » déclare notamment un internaute. « C’est quoi ce bordel mec. J’étais littéralement en train de parler du fait que je voulais Retour vers le Futur dans Fortnite il y a genre un mois, c’est fou » s’étonne un autre. « Nous avons Michael J. Fox dans Fortnite avant GTA 6 » s’amuse enfin un dernier.

D’autres surprises en approche ?

Et cela ne fait probablement que commencer. Car au-delà d’un skin aux couleurs de Marty McFly, il se murmure également que la fameuse DoLorean serait aussi de la partie, aux côtés sans doute de quelques autres surprises inspirées de la franchise de Robert Zemeckis. Pour en avoir le cœur net, il faudra néanmoins attendre l’arrivée du Chapitre 7 de Fortnite, qui promet déjà son lot de collaborations exceptionnelles. Car outre Retour vers le Futur, il sera également question de Kill Bill, des Simpsons, mais aussi potentiellement du retour d’Arcane.

