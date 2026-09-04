En attendant sa sortie le mois prochain, le prometteur Final Fantasy Resonance se fend d'une démo gratuite disponible dès maintenant pour tout le monde.

À l'occasion du double State of Play de ce 3 septembre 2026, qui n'a pas vraiment bousculé les foules, certains titres majeurs à venir prochainement ont eu droit à de sympathiques annonces, comme par exemple FInal Fantasy Resonance, à venir le 22 octobre 2026 sur PC (Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Nintendo Switch et Switch 2. Cette adaptation du jeu mobile HD-2D Brave Exvius est en effet jouable avant l'heure via une démo avec une surprise de taille pour les fans de la célèbre franchise de Square Enix.

Une démo de Final Fantasy Resonance à tester dès maintenant sur PC et consoles

La démo de Final Fantasy Resonance couvre l'intégralité du premier chapitre du jeu complet. Vous pourrez ainsi en profiter gratuitement pendant environ trois à cinq heures, selon le site officiel de Square Enix. Ce premier chapitre et plonge les joueurs dans le début de l'histoire au sein du royaume de Grandshelt. Il sera ainsi possible de renouer avec un gameplay tour par tour que la franchise n'avait plus utilisé depuis près de dix ans, le tout ave une esthétique HD-2D pixel art.

Plus précisément, Final Fantasy Resonance s'inspire du jeu mobile Brave Exvius, et plus précisément de son premier arc narratif, et qui entend mélanger les époques et les différents épisodes de la franchise pour un cocktail explosif. En témoigne le fait que, en plus de l'annonce d'une démo, le State of Play de ce 3 septembre 2026 a également confirmé que Séphiroth, personnage légendaire de FF7, sera présent dans le jeu complet en guise de combat de boss titanesque.

Comment profiter de la démo de ce nouveau jeu Final Fantasy ?

Pour tester la démo de Final Fantasy Resonance, la marche à suivre est assez simple :

Rendez-vous sur la plateforme de votre choix entre PC, PS5, Xbox Series, Switch ou Switch 2 ;

; Rendez-vous sur la page du jeu ou de sa démo le cas échéant ;

; Téléchargez la démo via le bouton dédié ;

; Profitez gratuitement du premier chapitre du titre à venir dans sa version finale le 22 octobre 2026.

Il convient de noter que les données de sauvegarde de la démo seront transférables vers la version complète de Final Fantasy Resonance lors de sa sortie. Il sera donc possible de reprendre sa progression de la démo pour poursuivre l'aventure dans le jeu complet à venir le mois prochain sur PC et consoles.

Source : Site officiel de Square Enix ; PlayStation sur YouTube