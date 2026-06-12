Après les excellents mais aussi déchirants Innocence et Requiem, les bordelais d'Asobo Studios nous plongent de nouveau dans la licence A Plague Tale avec Resonance. Il s'agit toutefois d'un changement radical de perspective, avec déjà une préquelle aux mésaventures d'Amicia et Hugo, et surtout dans la peau de Sophia, avec en prime un gameplay très différent, qui fleure bon l'inspiration à la mythique série des Uncharted de Naughty Dog, mais dans une ambiance médiévale. On s'en rend encore plus compte avec une aguicheuse vidéo de gameplay d'un peu plus de sept minutes.

Une présentation de Resonance A Plague Tale Legacy qui pourrait bien résonner avec les fans en manque d'Uncharted

Pour son nouveau jeu estampillé A Plague Tale, Asobo a donc décidé avec Resonance de ne plus poursuivre l'arc Amicia & Hugo, pour nous offrir à la place une préquelle qui suit Sophia, la pirate qu'on rencontre dans Requiem. On en profite donc pour incarner un personnage bien plus habitué aux expéditions périlleuses en sa qualité de chasseuse de trésors, ainsi qu'au combat. La présentation de gameplay ci-dessous l'illustre très bien avec différentes séquences qui n'ont clairement pas à rougir d'autres jeux d'aventure cultes comme Uncharted ou, d'une certaine manière, Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Les combats de Resonance rappellent en effet à s'y méprendre ce qu'on peut s'attendre à voir dans le Remake de Black Flag à venir ce 9 juillet 2026, tandis que les phases d'exploration/plateforme rappellent furieusement Uncharted avec des animations très fluides, mais aussi la résolution de puzzles avec Sophia consultant son carnet de notes. Asobo n'a toutefois clairement pas oublié l'héritage de la licence A Plague Tale, et notre protagoniste va découvrir de sombres secrets qui semblent mener aux événements qu'on connaît bien durant son exploration de l'Île Minotaure.

Voilà donc une proposition sur le papier particulièrement compétente et alléchante que celle de Resonance A Plague Tale Legacy. Il est par ailleurs bon de noter qu'il ne faudra pas attendre très longtemps pour voir où l'aventure de Sophia va nous mener, puisqu'il sort ce 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Focus Entertainment sur YouTube