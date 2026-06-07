Un an après son annonce, Resonance A Plague Tale Legacy a profité du Xbox Games Showcase 2026 pour se remontrer avec un trailer et confirmer sa date de sortie.

Bientôt quatre ans après la sortie du chouette et émouvant A Plague Tale: Requiem, Asobo Studio est officiellement sur le chemin du retour. En effet, nous l’avons appris l’année dernière, la licence reviendra prochainement avec un troisième opus, Resonance A Plague Tale Legacy, qui fera office de préquel aux aventures d’Amicia et Hugo. Et après avoir fait preuve d’une grande discrétion depuis son annonce, le titre bordelais a profité du Xbox Games Showcase 2026 de ce soir pour nous dévoiler de nouvelles images de gameplay et faire une grande annonce.

Au programme de ce nouvel opus, donc, une nouvelle aventure se situant quinze ans avant les événements d’A Plague Tale: Requiem, et qui nous placera cette fois-ci aux commandes de Sophia, contrebandière rencontrée dans ce dernier. Décrit par le studio comme un jeu d’action-aventure à la troisième personne, Resonance A Plague Tale Legacy nous conduira du côté de la Grèce au beau milieu du Moyen-Âge, alors que la nouvelle protagoniste tenter de percer le mystère sur ses liens avec l’histoire ancestrale de la Prima Macula.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’après deux opus largement axés sur la fuite, la défense et l’infiltration, Asobo Studio compte bien changer d’approche avec ce nouveau titre. Plus orienté action, Resonance A Plague Tale Legacy entend nous offrir une belle aventure au sens stricte du terme, avec un gameplay qui semble n’avoir rien à envier à du Uncharted ou à du Tomb Raider. Combats, énigmes et exploration devraient ainsi être à l’honneur en parallèle de l’histoire, qui nous amènera sur les traces de nombreux mystères.

Des mystères que nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de découvrir, d’ailleurs, puisque que comme avaient pu le révéler certaines fuites en amont du Xbox Games Showcase, Resonance A Plague Tale Legacy arrivera dès le 27 août 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Notons que le titre d’Asobo bénéficiera également d’une sortie day one dans le Xbox Game Pass, et qu’il prendra en charge la fonctionnalité Xbox Play Anywhere.

Source : Asobo Studio