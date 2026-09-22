L'absence de Resident Evil Veronica au Tokyo Game Show n'est pas passée inaperçue. Elle aurait en plus une explication qui ne va pas réjouir les fans. Et si le remake arrivait plus tard que prévu ?

Capcom aura donc fait l'impasse pour présenter Resident Evil Veronica au Tokyo Game Show (TGS) cette année. C'est la première fois qu'un des jeux principaux de la franchise manque le rendez-vous. Forcément, cela questionne. Et peut-être à juste titre. Un insider réputé aurait eu vent d'un éventuel report du jeu. On fait le point avec vous.

Resident Evil Veronica, le grand absent du TGS 2026

Les fans de RE sont particulièrement attentifs au TGS chaque fois qu'un nouveau gros jeu est prévu. Historiquement, c'est LE rendez-vous à ne pas manquer pour en avoir un avant-goût. Sauf que, cette année, pas de nouveauté à l'horizon. Alors que tout le espérait y voir le remake Resident Evil Veronica, celui-ci aura finalement fait partie des grands absents.

Or, le fait que Capcom ait préféré garder de côté Resident Evil Veronica pour le moment ne serait pas anodin. En tout cas, c'est difficile à comprendre pour les fans sans explication. Justement, un bruit de couloir commence à se faire entendre en coulisses et ça pourrait bien remettre en question le calendrier de sortie du remake.

Un remake finalement reporté ?

Selon l'insider Dusk Golem, aussi appelé AestheticGamer aujourd'hui, « il y a de grandes chances que la sortie soit repoussé à l'automne 2027 ». À la fois, cela devrait nous rassurer quant au fait que Resident Evil Veronica soit bien disponible l'an prochaine. Capcom n'avait d'ailleurs pas donné d'autre indication publique que 2027. Mais beaucoup espéraient voir le jeu sortir autour de février par exemple, comme ça a été le cas pour Requiem cette année.

Ç'aurait d'ailleurs été les plans en interne. Ou du moins, Capcom aurait envisagé une sortie plus tôt dans l'année. Mais d'après Dusk Golem, qui l'aurait entendu de trois sources différentes, le studio aurait finalement repoussé de quelques mois la sortie de Resident Evil Veronica avec l'automne 2027 en ligne de mire désormais. Il se dit qu'« ils se sont aperçus que ça prendrait plus de temps que prévu et ont peut-être décidé d'être plus ambitieux ».

En l'absence de toute communication officielle, on prendra évidemment du recul sur ces déclarations. Pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs. Même si Dusk Golem a par le passé partagé des détails avérés, il lui est aussi arrivé de se tromper. D'autant plus que pour le moment, Capcom a pris des précautions en datant simplement Resident Evil Veronica pour 2027, sans plus de précision.