Contre toute attente, un ancien ponte d'Insomniac Games révèle enfin la vérité derrière le projet d'un Resistance 4. Ça va en surprendre plus d'un, on vous le dit.

Depuis ses débuts, PlayStation a eu le nez en misant avant tout sur des licences-maison. Cette logique va de pair avec le savoir-faire et la personnalité de ses studios first-party. Ces derniers planchent souvent sur des univers qu'elles s'attachent à développer sur plusieurs itérations. Cependant, toutes n'ont pas forcément l'opportunité de voir le jour, si bien que des suites restent parfois en suspens indéfiniment. Insomniac Games le sait bien, les fans attendant toujours un éventuel Resistance 4. Justement, on a du nouveau à ce propos.

Il y a bien eu un espoir pour Resistance

Cette année, cela fera déjà 14 ans depuis la sortie de Resistance 3, le dernier opus canonique de la fameuse licence d'Insomniac. Bien que le jeu apporte une conclusion factuelle à la trilogie, elle laissait encore tout un tas un de questions sans réponse. Dès lors, une grande part des fans espérait un quatrième — et certainement un ultime — volet.

Les années passant, on ne pensait plus entendre parler de Resistance 4... et pourtant ! Juste après avoir annoncé prendre sa retraite, c'est l'ancien directeur d'Insomniac Games qui aborde le sujet avec une révélation qui va faire énormément de déçus. Interrogé dans Kinda Funny Games, Ted Price a expliqué que même s'il avait dit ne pas avoir de plan à l'époque pour ce quatrième volet, le studio avait en fait proposé un pitch à PlayStation, qui l'avait rejeté :

Nous l'avons présenté et le concept était merveilleux. Mais, ce n'était pas le bon moment par rapport au marché. Pour autant, je crois qu'il s'agissait du fruit du travail d'une équipe passionnée par l'idée d'étendre l'histoire. Je pense vraiment que Resistance a établi une base très cool pour une histoire alternative où tout peut arriver avec les Chimères, où elles vont et quelles sont leurs origines. Ted Price, pour Kinda Funny Games

Ted Price se rappelle avec plaisir ses années en tant que directeur créatif sur les deux premiers opus. Malheureusement, c'est PlayStation qui aura eu le dernier mot pour la suite. Voilà qui n'est pas sans rappeler le triste sort réservé plus récemment à Days Gone, la licence de Bend Studio, dont les équipes avaient produit un spin-off de Resistance, “Retribution”. D'une certaine façon, l'éditeur montre qu'il ne veut pas prendre de risque avec son catalogue, quitte décevoir des fans.