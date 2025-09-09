Vous n'avez pas finit d'entendre parler de Resident Evil. La licence post-apocalyptique semble plus vivante que jamais au regard de tous les projets qui ont vu le jour dernièrement, mais aussi et surtout de ceux à venir. De grandes choses se jouent en coulisses pour son avenir. En plus du prochain jeu original, un énième remake serait en préparation et de nouvelles informations sur son développement font surface de manière officieuse.

Enfin des explications pour ce Resident Evil Remake

L'effervescence est totale autour de la licence culte de Capcom en ce moment ! L'annonce du tant espéré Resident Evil 9 Requiem est enfin tombée cet été et les premières previews sont même déjà disponibles en attendant sa sortie le 27 février 2026. Mais c'est loin d'être la seule production à venir autour de la marque.

C'est désormais devenu une habitude : entre chaque nouveau Resident Evil original, on a droit à un remake. Ce fut le cas pour les épisodes 2 à 4, vingt-trois ans après celui de l'opus fondateur de la saga. Dès lors, on s'attend à avoir une réitération d'un ancien jeu un ou deux ans après la sortie de RE 9. Les insiders nous ont déjà donné une petite idée de l'identité de ce remake. Si celui de RE 5 serait envisagé, ce serait toutefois Resident Evil 0 qui arriverait en premier lieu. D'ailleurs, si on en croit le réputé Dusk Golem, leaker qui intervient aujourd'hui sous le pseudonyme AestheticGamec, nous aurions déjà dû avoir l'occasion de jouer à cette refonte.

En effet, Resident Evil 0 Remake aurait eu droit à « une sorte de reboot » au cours de son développement. Tout comme ce serait le cas pour RE 9, cela aurait induit un report en interne, décalant le premier calendrier prévisionnel. Plus que cela, le projet aurait « changé de mains » pour être remanié. Cependant, pas d'inquiétude ! Dans son post sur le réseau social X (anciennement Twitter), le leaker tient à rappeler que ce genre de recommencement est courant au sein des studios et que cela n'est en aucun cas un indicateur de la qualité d'un jeu. Par le passé, Resident Evil 2 et 4 Remake ont fait fasse au même souci et sont pourtant parmi les plus appréciés de la licence.