Alors que Resident Evil 4 Remake déçoit sur PS5 et divise les fans avec sa démo, Village quant à lui essaye de se dépatouiller avec un gros bug avec son mode VR. Alors que les amateurs de réalité virtuelle peuvent redécouvrir Resident Evil Village grâce au PSVR 2 depuis peu, un problème de taille peut saccager l’expérience de certains joueurs, mais Capcom est sur le coup.

Resident Evil Village a de gros problème sur PSVR 2

Si ce nouveau mode VR de Resident Evil Village a de très grosses qualités, notamment une immersion renforcée et un gameplay entièrement réinventé pour l’occasion, il a aussi quelques soucis d'optimisation. C'est surtout ici un glitch qui pose problème.

Après avoir reçu de nombreux retours de la part de sa communauté, Capcom a enquêté et a pu identifier un gros bug qui peut carrément empêcher les joueurs d’avancer dans l’histoire s'ils ont le malheur d'exploiter le bug en question. Un glitch qui bloque la progression et rendrait la sauvegarde inutilisable.

Toutefois, Capcom est sur le coup et devrait régler le souci rapidement. La frime a d’ailleurs annoncé qu’un patch arriverait prochainement via ses réseaux sociaux.

Nous avons confirmé un bug dans le mode Resident Evil Village VR pour PSVR2 qui rend impossible la progression dans certaines zones. Un patch de mise à jour sera publié dans les prochains jours. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. via Twitter

Comment éviter d'être bloqué ? Capcom donne une solution temporaire (spoilers mineurs)

Le bug en question peut être déclenché au niveau de la maison des Beneviento, lorsque vous êtes plongé dans le noir à la recherche du fusible pour l'ascenseur, tout en étant pourchassé par l'énorme bébé mutant dégoutant (et flippant). Le glitch qui pose problème permet en effet d'ouvrir une porte normalement fermée et ainsi récupérer le fusible sans même croiser le monstre. Si ça peut vous éviter une crise cardiaque, ce glitch bloque malheureusement l'avancée et s'en est fini de votre partie. Capcom donne tous les détails du processus sur son site officiel. À ne pas reproduire donc, sauf si vous voulez bloquer votre partie.

Lorsque vous jouez à Resident Evil Village en VR sur PSVR 2, il est possible de rester bloqué et de ne plus pouvoir progresser dans les conditions suivantes : Dans la maison Beneviento, après avoir acquis la clé du disjoncteur, mais avant de rencontrer le bébé, il est possible d'entrer dans la salle de médecine par la porte de l'étude. Cette porte devrait normalement être verrouillée, et en passant par là, il est possible d'acquérir le fusible sans jamais rencontrer le bébé mutant. Ce faisant, vous ne pourrez plus progresser dans le jeu au-delà de ce point. Nous travaillons actuellement sur un correctif pour ce problème, mais jusqu'à ce qu'il soit disponible, nous encourageons les joueurs à éviter la situation décrite ci-dessus. Site officiel

Resident Evil Village est disponible sur PS5, Xbox Series, Switch (via le cloud),PC , PS4 et Xbox One. Le mode PSVR 2 est évidemment exclusif à la PS5 et peut être téléchargé gratuitement tant que vous possédez le jeu d’origine.