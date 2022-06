Capcom annonce l'extension Winters pour Resident Evil Village avec trois nouveautés dont la plus importante, un contenu histoire. Attention spoilers !!!

Resident Evil Village présente son DLC « Les ombres de Rose »

Dans ce DLC solo, nous n'incarnerons pas Ethan Winters, le héros de RE7 et Resident Evil Village. Mais qui alors ? On vous explique, mais attention, ça spoile allégrement le jeu.

Nous serons dans la peau de Rose, la fille d'Ethan et Mia Winters, 16 ans après la fin de RE Village. Rose a donc survécu, bien grandi et a surtout développé des supers pouvoirs redoutables. Surveillée par Chris Redfield, la jeune fille va vouloir se débarrasser de ses facultés en entrant dans la conscience du Mégamycète. Elle sera instantanément projetée dans une autre dimension où le temps et l'espace sont « complètement différents ». De là, elle tombera sur ce qui semble être un double d'elle-même et sera guidée par un certain « Michael », qui devrait l'aider dans sa mission.

Rose sera confrontée à des monstres et à un environnement hostile qui s'en prendra à elle. Le Duc, le marchand du jeu, sera aussi remonté contre elle et pourra visiblement invoquer des créatures. « Les Ombres de Rose » sera entièrement jouable à la troisième personne.

Option troisième personne, ajouts mode Mercenaires

En plus du mode PS VR 2, toute la campagne de Resident Evil Village pourra être parcourue à la troisième personne via une option dédiée. Enfin, dernier bonus de l'extension Winters : de nouveaux personnages pour le mode Mercenaires. Il y en aura trois en tout : Chris Redfield, Karl Heisenberg et Lady Dimitrescu. La taille imposante de Dimitrescu sera prise en compte en jeu.

L'extension Winters, et de ce fait tous les éléments dont nous vous avons parlé, seront disponibles le 28 octobre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam) et Stadia. Ces nouveautés seront aussi englobées dans Resident Evil Village Gold Edition.